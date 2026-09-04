Grupo Cincuentenario fortalece su presencia en el interior del país con la apertura oficial de dos nuevas sucursales: Ford y JIM en Santiago

Con más de dos décadas de trayectoria en el sector automotriz, Cincuentenario cuenta con una presencia nacional que le permite brindar soporte, comercialización y servicio posventa de las distintas marcas que representa en el país: Ford, Lincoln, Hyundai Truck and Bus, FAW, JIM y Higer y continúa avanzando en su estrategia de expansión y crecimiento regional con la apertura oficial de sus nuevas sucursales Ford Cincuentenario y JIM Cincuentenario en Santiago.

Ciudad de Panamá, Panamá/La nueva sucursal de Santiago amplia y conveniente, cuenta con más de 1,200 m² de terreno sobre la Carretera Panamericana y diseñada para que cada marca tenga su espacio propio: Ford y JIM cuentan cada una con su showroom independiente —con su identidad, su sala de espera y sus asesores— y con su propia área de taller, de modo que el cliente vive la experiencia que cada marca busca ofrecer, siempre bajo lo más altos estándares de calidad. En conjunto son siete posiciones de servicio, con elevadores, bahía de lavado y amplio almacén de repuestos para brindar el soporte necesario.

Un nuevo estándar para Ford y una nueva alternativa en pickups con JIM

La llegada de Ford Cincuentenario a Santiago representa un paso importante para la marca en el interior del país, al convertirse en una de las primeras instalaciones de la región en incorporar el más reciente estándar de experiencia de cliente Ford Signature 2.0, diseñado para ofrecer un entorno moderno, cercano y alineado con la experiencia global de la marca.

Por su parte, JIM Cincuentenario acerca al mercado de Santiago una marca especializada en pickups: JIM, cuyo nombre corresponde a Jiangxi Isuzu Motors, resultado de la unión entre Isuzu Motors y Jiangling Motors, combinando la experiencia de ingeniería japonesa con la capacidad industrial china. Su propuesta está enfocada en pickups con motor Isuzu, robustas, versátiles y orientadas tanto al trabajo como al uso mixto, con una propuesta de valor competitiva dentro del segmento. En Panamá, JIM llega de la mano de Grupo Cincuentenario con modelos como la JIM RE-MAX, ampliando las alternativas disponibles para clientes particulares y empresas que buscan una pickup con respaldo, funcionalidad y una propuesta de precio competitiva.

“La apertura de estas sucursales representa mucho más que ampliar nuestra presencia física. Es una forma de acercarnos a nuestros clientes en el interior, ofrecerles un portafolio más amplio de soluciones de movilidad y respaldarlos con el servicio, la experiencia y la confianza que distinguen a Cincuentenario. Santiago es un punto estratégico para nosotros y estamos convencidos de que esta inversión nos permitirá acompañar el crecimiento de la región y de quienes viven, trabajan y emprenden en ella.” Gustavo Caraballo CEO – Presidente Ejecutivo