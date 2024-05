¡Cada vez son más! 6 de cada 10 panameños pensó en renunciar a su trabajo por la mala relación con su jefe

Según el estudio Líderes o jefes de Konzerta, el portal de empleos más visitado de Panamá, el 65% de los panameños pensó alguna vez renunciar a su trabajo por no tener una buena relación con su jefe. Además, hay un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a la respuesta a esta pregunta en la edición anterior del estudio: en 2022, un 54% de los encuestados había experimentado esta situación.

La tendencia también se repite en otros países de la región: en Chile el 77% indicó que alguna vez pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con sus superiores; el 70% en Argentina; el 60% en Perú; y el 50% en Ecuador.

“El estudio explora cómo las personas trabajadoras en Panamá perciben el vínculo con sus líderes, y de qué forma este podría influir en el ambiente, desempeño y continuidad laboral. Los resultados de esta investigación muestran que la mayoría de los participantes, el 65%, consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con sus jefes. No sólo observamos la misma tendencia mayoritaria, sino que, además, incrementó 11 puntos porcentuales con respecto al estudio del año anterior. Sin duda el liderazgo es una de las habilidades blandas más demandadas en el mercado laboral, un líder con visión construye equipos enfocados, motivados y comprometidos con la organización”, menciona Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.

Líderes o jefes es un estudio de Konzerta en el que participaron 5026 personas trabajadoras y especialistas en HR de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos.

¿Qué percepción tienen las personas trabajadoras sobre sus jefes o jefas?

El 54% de los talentos describe la relación con sus superiores como buena o muy buena; mientras que para el 46% es regular o mala. Si bien la percepción positiva continúa siendo la mayoritaria, tuvo una disminución respecto al 2022, cuando era del 68%.

Entre quienes tienen una percepción negativa, el 48% menciona que su jefe o jefa no estaba dispuesto a enseñar al equipo; el 41% indica que no brindaba el apoyo que esperaba; y un 35% señala que no escuchaba sus necesidades y no tenía confianza en el equipo.

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 60% destaca el contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo; el 53% resalta la importancia de escuchar las necesidades; y el 49% valora la comunicación efectiva.

9 de cada 10 talentos creen tener cualidades de liderazgo

El 92% de las personas trabajadoras en Panamá considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder. Así también lo consideran los talentos de otros países de la región: en Perú el 95% cree poder ser un líder; en Chile, el 93%; en Ecuador, el 92% y en Argentina el 89%.

¿Les gustaría tener la oportunidad de desempeñarse como líder? El 98% manifiesta que sí, frente a un 2% que prefiere evitarlo.

Entre aquellos que desean tener la posibilidad de liderar, el 66% desea hacerlo para contribuir al crecimiento y éxito de la empresa; el 62% para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional; y el 61% para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos.

La capacidad para inspirar y motivar es fundamental para ser un buen líder

El 78% de los profesionales en Recursos Humanos considera que la capacidad para inspirar y motivar a su equipo es una característica fundamental que debe poseer un buen líder; mientras que el 66% opina que es la capacidad para construir relaciones sólidas y de confianza con su equipo; y para el 65% es la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva.

¿Consideran que para el funcionamiento de la organización es importante que las personas en cargos jerárquicos sean buenos líderes? El 100% afirma que sí lo es.

Más de la mitad de los expertos considera que el liderazgo en su organización es regular o deficiente

El 58% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el liderazgo en su organización es regular o deficiente; mientras que para el 42% es excelente o bueno. La tendencia negativa se repite en Chile con el 71% y en Argentina con el 54%; mientras que en Perú con el 48% y en Ecuador con el 32% la mayoría tiene una percepción positiva de los líderes de su organización.

¿Cuáles son los indicadores claves para identificar a un buen líder? El 61% indica que se puede distinguir por la capacidad del líder para resolver problemas de manera efectiva; el 60% señala que se muestra con el aumento en la satisfacción y compromiso de los miembros de su equipo; el 59% por el buen clima de trabajo en su equipo.

¿Qué hacen los especialistas cuando notan que una persona tiene problemas de liderazgo?

Cuando una persona en posición jerárquica tiene problemas de liderazgo, el 40% de profesionales en Recursos Humanos indica que explora alternativas como reasignación de roles, cambios en la estructura organizativa o incluso terminación del empleo; un 39% proporciona los recursos necesarios para que la persona mejore sus habilidades de liderazgo, tales como cursos de desarrollo, libros, herramientas de evaluación o sesiones de coaching; y el 38% se evalúan las habilidades de liderazgo de la persona, identificando áreas de mejora y comprensión de las razones detrás del problema.

En respuesta a esto, el 56% de los profesionales en HR informa que no implementa estrategias para ayudar a las personas en posiciones jerárquicas a desarrollar el liderazgo.

De aquellos que sí implementan estrategias, el 46% organiza talleres, seminarios y cursos específicos diseñados para fortalecer las habilidades de liderazgo; el 22% establece sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso de los líderes en desarrollo, identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de desarrollo según sea necesario; y el 16% ofrece programas de mentoring y coaching.

Acerca de Konzerta:

Konzerta.com es el portal de empleos líder en Panamá y es parte de la red de empleo más grande de Latino América con presencia en cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Estos sitios ofrecen más de 126.000 ofertas de empleo y reciben más de 60 millones de visitas por mes.