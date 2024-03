El increíble relato de una abuela de 90 años que se salvó de ser secuestrada por Hamás gracias a Messi

La mañana del 7 de octubre de 2023 quedará marcada con sangre en el calendario hebreo tras el terrible ataque sorpresa perpetrado por el grupo terrorista Hamás en Israel en el que secuestraron y asesinaron a cientos de judíos que ni en sus peores pesadillas se imaginaron la desgracia que vivirían esa mañana de sábado en que celebraban shabat y se preparaban para Simjat Torá.

Cinco meses después del ataque que desató la furia del ejército sionista y que se ha cobrado la vida de más de 20 mil civiles inocentes en la Franja de Gaza, salen a la luz testimonios de los sobrevivientes, muchos de los cuales eran latinos que por diversas razones se encontraban en Israel el día en que Hamás decidió ejecutar su operación sorpresa.

Una de esas historias es la de una abuela argentina de 90 años que estuvo a punto de ser secuestra por los terroristas, pero se salvó en el último instante al nombrar al astro del fútbol Lionel Messi. Ese mañana, Ester Cunio se encontraba sola en su casa localizada en el kibutz israelí Nir Oz cuando de pronto dos terroristas de Hamás fuertemente armados golpearon a su puerta. Al abrir, los dos hombres ingresaron a la residencia y le preguntaron en árabe dónde estaba su familia.

“Yo no tengo familia. ¿No ves? Andá y chequeá la casa”, les respondió la mujer, sin hacer alusión a la cena que unas horas antes había tenido con 19 de sus familiares. Pero los terroristas no le creyeron.

“Tú vienes conmigo, acá no va a quedar gente. Todo esto va a ser fuego”, le vociferaron.

Ella mantuvo la calma y le dijo que era difícil comunicarse porque hablaban distintos idiomas; ellos, árabe y ella un hebreo muy básico. “No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal', indicó. 'Yo hablo en argentino, en castellano”. El terrorista contrariado le cuestionó: ¿Qué es Argentina? y fue allí cuando Esther recordó el apellido del jugador argentino que cambiaría el rumbo de su destino.

¿Vos mirás futbol? Entonces me dice 'si, fútbol. Me gusta. "Entonces le digo: yo soy de donde es Messi. Y me contesta '¿Messi? A mi me gusta Messi'. Y me agarró del brazo, me dio el revólver, la escopeta, me puso la mano y nos sacaron una foto".

El testimonio de Cunio es uno de los muchos recogidos en el documental "Voces del 7 de octubre", donde se repasan historias de supervivencia que detallan la masacre cometida por Hamas en boca de latinos israelíes.

"Este documental es único ya que destaca a la comunidad hispanohablante en Israel, y transmite sus historias de horror y heroísmo frente al ataque de Hamas", dijo Leah Soibel, directora ejecutiva y fundadora de Fuente Latina, una organización sin fines de lucro que trabaja con medios de habla hispana que cubren Israel.

Lamentable la familia de Ester no corrió con la misma suerte. Sus nietos gemelos Ariel y David, permanecen secuestrados en Gaza. Junto a ellos también permanecen en manos de Hamás, Arbel, novia de Ariel, y su hermano Dolev. En el caso de David, fue secuestrado junto a su esposa Sharon y las mellizas Emma y Yuli. Sin embargo, las niñas y la mujer fueron liberadas en el mes de noviembre.

“Ahora espero que, si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro. Uno David y otro Ariel Cunio”, finalizó Ester con los ojos cristalizados y con el corazón en la mano.

