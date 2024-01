Un alcalde solicita a la iglesia "exorcizar" su despacho tras ser habitado por un "ser diabólico"

Turbay Paz, el nuevo alcalde de la ciudad de Cartagena, Colombia, pidió a la Iglesia católica que realice un exorcismo en el Palacio de la Aduana, sede principal de la Alcaldía, y en su despacho oficial asegurando que tras la salida de su predecesor William Dau Chamat, el lugar quedó "poseído" por un ser malévolo y diabólico.

Turbay, quien ganó la Alcaldía con el aval del Nuevo Liberalismo, aprovechó su anuncio para, además, mencionar sus preocupaciones respecto al despacho del saliente alcalde, William Dau. En sus declaraciones, calificó el despacho de Dau Chamat como un “escenario malévolo, doloso, diabólico” y argumentó que podría representar un riesgo para él, su equipo de gobierno y su familia.

“Después de un gobierno de un personaje nefasto para la ciudad, un hombre malo, un hombre lleno de odios, un hombre que seguramente no practica una religión católica ni cristiana, entrar al despacho es un riesgo grande”, señaló Turbay durante la ceremonia de posesión de su gabinete.

Según Turbay hasta que la iglesia no realice el exorcismo, sus funciones las realizará desde el Palacio de la Proclamación, sede alterna de la Gobernación del departamento de Bolívar, para lo cual ya tiene el visto bueno del gobernador Yamil Arana. “Cuando requiera un salón, un espacio, sé que voy a contar con el apoyo de Arana... No hay forma de entrar a ese despacho hasta que la Iglesia católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede”, aseguró.

Paralelamente, en Tunja, capital del departamento de Boyacá, el nuevo alcalde, Mijaíl Krasnov de origen ruso con nacionalidad colombiana, pidió la ayuda de un sacerdote para "para echar agua bendita y sacar la energía corrupta" de su despacho. Así, el martes, el sacerdote Elfy Bernal, en compañía de Krasnov, recorrió las oficinas del edificio de la Alcaldía a las que arrojó agua bendita.