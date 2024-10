Allanan hotel donde murió Liam Payne en Argentina: fiscalía ordena revisión de las cámaras de seguridad

La policía argentina allanó la noche del miércoles el hotel en Buenos Aires donde hace una semana murió el músico y cantante británico Liam Payne de 31 años, exintegrante de la banda One Direction, al caer del tercer piso de su habitación. Efectivos de las divisiones de investigaciones especiales y tecnológicas fueron enviados al hotel Casa Sur "para concretar un allanamiento ordenado por la fiscalía para secuestrar elementos de interés para la investigación", dijo una fuente policial que pidió no ser identificada.

Imágenes de televisión mostraban a un puñado de agentes trabajando en las computadoras del mostrador del lobby. El procedimiento tiene lugar un día después de que la fiscalía argentina recibiera al padre del músico, Geoff Payne, y le garantizara que los estudios toxicológicos de su hijo no habían sido difundidos por esa institución. El lunes se divulgaron globalmente reportes de prensa según los cuales el músico británico tenía varias drogas en su organismo, entre ellas "cocaína rosa", crack y metanfetamina, cuando cayó del balcón de su habitación.

"El representante del Ministerio Público Fiscal le informó al padre que aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia, y que sus resultados son necesarios para discernir sobre la entrega del cuerpo", aseguró el martes la fiscalía en comunicado.

Aunque no existe un plazo estipulado para los resultados de los análisis toxicológicos, una fuente del Ministerio Público Fiscal dijo que podrían concluirse esta semana. En el mismo texto, la fiscalía detalló que "se están realizando peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad que requieren un tiempo más prolongado de análisis". También "se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima y el escenario de los hechos", añadió.

Payne, fue hallado muerto el pasado miércoles 16 de octubre después de que se precipitara del tercer piso del hotel Casa Sur ubicado en el barrio de Palermo en la capital bonaerense. Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que el deceso se dio a causa "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa" provocadas por el impacto. Las investigaciones in situ arrojaron que el cantante estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó entonces la fiscalía.

El diario Clarín divulgó fotos atribuidas a su habitación de hotel en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio, un encendedor y el envoltorio de un jabón, además de un televisor roto. La fiscalía dio cuenta de que los policías hallaron "sustancias que a simple vista (...) se tratarían de estupefacientes y bebidas alcohólicas", así como también varios objetos y mobiliario destrozados. Un empleado del hotel sospechoso de suministrar drogas a Payne el día de su muerte fue interrogado por las autoridades, pero no ha sido detenido ni acusado, informó la policía local a ABC News.

Payne fue miembro de One Direction, un grupo de pop de enorme éxito cuya fama comenzó en 2010 gracias al concurso de talentos de la televisión británica "The X Factor". La "boy-band" hizo una pausa indefinida en 2016. El grupo lanzó su primer sencillo, "What Makes You Beautiful", en 2011, que se convirtió en un éxito global. Su álbum debut, "Up All Night", fue un éxito rotundo, y durante los siguientes años, One Direction lanzó cinco álbumes y dominó las listas de éxitos en todo el mundo. Sin embargo, tras la salida de Zayn Malik en 2015 y la decisión del grupo de tomar una pausa indefinida en 2016, los miembros emprendieron carreras en solitario.

Después de la disolución de One Direction, Liam Payne lanzó su carrera como solista en 2017 con el sencillo "Strip That Down". La canción fue un éxito, alcanzando el top 10 en varios países. Su estilo musical tomó un rumbo más adulto y maduro, con influencias del pop, hip-hop y R&B, alejándose del sonido pop juvenil de One Direction.

Pese al éxito que alcanzó Payne siempre luchó con problemas personales a lo largo de su vida. En varias entrevistas habló sin tapujos sobre sus problemas con la adicción al alcohol y sus luchas con la salud mental durante y después de su tiempo en One Direction. En varias ocasiones, Payne confesó que el estrés de la fama y la presión constante que conllevaba ser parte de una de las bandas más grandes del mundo lo llevó a abusar del alcohol y a experimentar episodios de ansiedad y depresión.

En 2021, Payne reveló que había pasado un tiempo en rehabilitación para abordar sus problemas de adicción y salud mental. En ese momento, comentó que había tocado fondo después de la separación de One Direction y que su consumo de alcohol había afectado su vida personal y profesional.