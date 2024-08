Amanda Miguel indignada tras ser víctima de robo en Medellín: 'En 45 años jamás me sucedió algo así'

La legendaria cantante y compositora Amanda Miguel, conocida por su potente e inconfundible voz, vivió un desagradable incidente en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Medellín al convertirse en víctima de los delincuentes.

Te puede interesar: 🔗Se viene la Superluna de Esturión ¿Cuándo y a qué hora se verá en Panamá?

Te puede interesar: 🔗El dinero sí compra la felicidad, concluye un nuevo estudio ¿Cuánto se necesita para ser feliz?

El hecho ocurrió el pasado viernes 2 de agosto en el aeropuerto de la capital antioqueña, mientras la artista se encontraba en Colombia como parte de su gira internacional, que la llevó a presentarse en el Centro de Eventos La Macarena en Medellín.

Según la intérprete de “El me mintió”, su maleta en la que llevaba todas sus pertenencias y la ropa que usaría durante toda de su gira, fue robado en un momento de distracción. Este imprevisto trastocó profundamente sus planes, puesto que la obligó a salir a comprar vestimenta de emergencia para poder cumplir con su compromiso en Medellín.

Indignada, la artista compartió su decepción con sus seguidores, revelando que nunca había vivido un momento igual en toda su carrera. “Vergonzoso que en el aeropuerto de Medellín, Colombia, me hayan robado mi maleta. En 45 años, jamás me sucedió algo así”, escribió en su cuenta de Instagram.

Durante el show que tuvo lugar en el Plancha Fest, la pianista se desahogó con los presentes y contó detalles de lo sucedido.

“Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, indicó la cantante en medio del show.

¿Quién es Amanda Miguel?

Nacida en Gaiman, Argentina en 1956, Amanda Miguel es considerada una de las cantantes más influyentes en la historia de la música latina, especialmente en los géneros pop y balada. En 1975, se mudó a México, país que se convertiría en su hogar y del cual obtendría la ciudadanía. Fue en allí donde junto a su esposo, el también cantante Diego Verdaguer inició su prolífica carrera musical.

Su álbum debut "El Sonido Vol. 1", lanzado en 1981, fue un éxito rotundo. De este se desprendieron temas icónicos como "Él me mintió" y "Así no te amará jamás", que rápidamente se convirtieron en clásicos de la música en español. La poderosa voz y la apasionada interpretación de Amanda la hicieron destacar en la escena musical latinoamericana.

Tras el éxito de su primer disco, Amanda Miguel logró el reconocimiento mundial lanzado varios álbumes más, entre los que se destacan "El Sonido Vol. 2" (1983), "El Pecado" (1987), y "Rompecorazones" (1994), los que le han valido múltiples premios y galardones, incluyendo discos de oro y platino por sus altas ventas. Su legado musical ha trascendido generaciones, consolidándola como una de las voces más emblemáticas de la música en español.