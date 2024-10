Presentadora se negó a hacerse mamografías por miedo a la radiación y ahora padece cáncer de mama en etapa 3

Muchas veces, el miedo puede convertirse en nuestro peor enemigo, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la salud. Esto es precisamente lo que le ocurrió a la expresentadora de MTV, Ananda Lewis, quien por años se negó a seguir las recomendaciones de su médico al rechazar repetidas veces hacerse sus mamografías preventivas por temor a la radiación. Poco tiempo después esta decisión tendría graves consecuencias ya que sería diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3. La presentadora y activista social abrió su corazón y compartió su testimonio en una emotiva entrevista con CNN.

Durante gran parte de su vida adulta, la conductora de 51 años se negó a realizarse la mamografía anual por miedo a la radiación que producen los rayos X. Cegada por el temor y haciendo oídos sordos a las recomendaciones de su médico, Lewis dejó pasar el tiempo, hasta que en 2020 recibió los resultados de aquella terrible decisión: padecía cáncer de mama en etapa 3.

Con un diagnóstico que amenazaba su vida, los médicos le recomendaron que se practicara una doble mastectomía para atacar y erradicar la enfermedad. Sin embargo, Ananda volvió a ir en contra del criterio de los médicos y decidió apostar a lo “natural”. En una entrevista con la periodista Stephanie Elam para CNN, la presentadora dijo que prefirió usar métodos alternativos, como la homeopatía, y cambiar su estilo de vida.

"Mi plan era eliminar las toxinas excesivas de mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo era inteligente, sé que es verdad, nuestros cuerpos están hechos de manera brillante. Decidí quedarme con el tumor y tratar de extirparlo de mi cuerpo de otra manera". Pero, al final se arrepintió: "Al recordarlo, pienso ¿Sabes qué? Tal vez debí haberlo hecho".

Aunque al principio los métodos que eligió tuvieron un efecto “placebo”, su "sistema linfático se puso muy nervioso" y comenzó a reflexionar sobre la muerte.

"Realmente pensé que lo tenía todo bajo control. Estaba frustrada, estaba un poco enojada conmigo misma", revelando que en ese punto tuvo una conversación con la enfermedad: “Hombre, escucha, sé que vendrás por mí en algún momento. Pero no quiero que sea ahora. Y si pudieras esperar, te prometo que cuando vengas, haré que sea divertido para ti”.

“Literalmente tuve esa conversación acostada en mi cama. No pude levantarme de la cama durante unas ocho semanas”, agregó.

Ananda terminó diciendo que su decisión sobre negarse a la operación fue para no perder su "calidad de vida": "Sé que hay ciertas cosas con las que no voy a estar bien y me conozco a mí misma. Quiero estar aquí, así que tuve que hacerlo de cierta manera para mí".

¿Las mamografías producen radiación?

Sí, las mamografías producen una pequeña cantidad de radiación porque utilizan rayos X para generar imágenes del tejido mamario. Sin embargo, la cantidad de radiación es muy baja, y los beneficios de la mamografía para la detección temprana del cáncer de mama superan significativamente los riesgos asociados con la exposición a la radiación.

Los especialistas consideran que las mamografías son seguras y efectivas para mujeres mayores de 40 años o aquellas en alto riesgo. Los beneficios de detectar el cáncer a tiempo, que pueden salvar vidas, compensan los riesgos mínimos que conlleva la exposición.

*Con información de www.tvynovelas.com*