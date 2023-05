Anuel se disculpa con J Balvin por meterlo en conflicto con Karol G

En los últimos días el cantante puertorriqueño ha encabezado los titulares por su errático comportamiento, ya sea mencionando a su ex pareja Karol G o insultando a Feid. Por si fuera poco, hasta J Balvin salió metido en la colada.

Balvin ha sido objeto de duras críticas por aparecer en el final del video de Anuel, pues, aunque el paisa no canta en ningún pedazo de la canción y solo aparece para anunciar una posible colaboración entre ellos, le han llovido malos comentarios en sus redes sociales.

Varias personas aseguran que ese fue un movimiento desleal por parte de J Balvin, ya que él es un gran amigo de Karol G e incluso tienen múltiples colaboraciones.

En medio de toda esta polémica, Anuel salió en defensa de Balvin y aclaró que él no sabía nada. En un post de Instagram el puertorriqueño mencionó lo siguiente: "Óiganme, pues, José Balvin no sabía que yo iba a taguear a Karol ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escuchó la canción" dijo defendiendo a su amigo del hate. "Saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia. Es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir la ‘caption', que me salió del corazón. I love you J Balvin, te amo José, brother".

Desde indirectas en algunas canciones, hasta temas dedicados explícitamente son parte de algunas acciones recientes que ha tenido el cantante.

A pesar de que en un concierto dijo que no se iba a referir más al tema, en su cuenta de Instagram, el artista urbano ha continuado enviándole mensajes tanto a Karol G como a su presunto novio, el también colombiano, Feid. Esto ha llevado a las personas a especular que el solamente usa a su ex novia como estrategia de marketing para generar más impacto en su música.

Hasta el momento J Balvin no ha salido a dar declaraciones sobre este último comentario de Anuel.