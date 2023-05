¡Te la dedico bebe! Anuel lanza tema picante dedicado a Karol G

Anuel lanzó un nuevo tema titulado 'Mejor Que Yo', y no dudó en hacerle saber a la gente que iba dedicado a Karol G. La letra no deja absolutamente nada a la imaginación y muchos la han considerado extremadamente vulgar. Pese a ello, la canción se ha vuelto viral en cuestión de minutos en las redes sociales y ya acumula más de 4 millones de like en su cuenta de Instagram en apenas 24 horas.

Muchos podríamos haber pensado que alguna indirecta habría en la letra de la canción, pero él mismo se ha encargado de resolver todas las dudas con un: "Te la dedico bebé @karolg"... El tema es una colaboración junto a DJ Luian y Mambo Kingz. En la letra habla de cómo su ex encontró a un nuevo novio, pero le toca “anotar sus truquitos en papel” para lograr llegar a su nivel.

“Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo mete como yo te lo meto”, así de vulgar suena Anuel AA en la letra de ‘Mejor que yo.

Si bien, Anuel se siente en el momento cumbre de su carrera musical, el nuevo lanzamiento ha causado diversas críticas, consideran una falta de respeto su alto contenido sexual y lo tachan de “patético”, a la vez que le sugieren que supere a Karol y la fallida relación que terminó hace más de dos años.

La opinión pública se ha visto dividida en varios bandos, algunos afirman que tan solo es una estrategia de marketing, otros dicen que realmente no supera a la ‘Bichota’, mientras tanto, Anuel continúa dejando claras indirectas no solo en sus presentaciones, sino en sus nuevos lanzamientos, en los que menciona incluso a Feid, el presunto nuevo interés de la colombiana.

Karol G no ha anunciado un nuevo amor. Sin embargo, la relacionan amorosamente con el cantante Feid, quien tampoco se ha pronunciado al respecto sobre esta explosiva dedicatoria.

El mismo Anuel relacionó recientemente a su ex con Feid en un concierto cuando dijo al público: “¿Será que el novio la dejó? ¿Será que Feid la dejó?”. Por supuesto, sus palabras se hicieron virales y, por si fuera poco, hace un par de días en medio de uno de sus conciertos en Estados Unidos se quitó la camiseta y reveló que todavía lleva el enorme tatuaje de Karol G en su espalda.

La relación entre ambos fue bastante polémica, por lo que todo el contenido que se genera en torno a ese vínculo que existió entre ambos resulta bastante llamativo para los usuarios en las redes sociales.