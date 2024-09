Actor de 'Call Me by Your Name' vende su camioneta porque no puede pagar la gasolina

El alto costo de la gasolina es un problema que no solo golpea el bolsillo de los más humildes. De hecho, los ricos y famosos también están sufriendo los estragos de la inflación. Ese es el caso del actor Armie Hammer, reconocido por su papel protagónico en la película “Call Me by Your Name”, quien se vio en la penosa necesidad de poner a la venta su camioneta porque ya no puede pagar la gasolina. Hammer subió un video en su cuenta de Instagram explicando por qué había tomado la decisión de desprenderse del vehículo que ha amado intensamente desde que la compró.

Te puede interesar: 🔗'The Apprentice', la controversial película sobre Trump se estrenará antes de las elecciones

Te puede interesar: 🔗¡Un desastre! Plataformas colapsadas y filas de 6 horas para conseguir entradas para la gira de Oasis

“Esta es mi camioneta. Me la compré en 2017 como regalo de Navidad, porque he tenido camionetas pickups durante mucho tiempo y la he amado intensamente desde entonces. La he llevado de campamento, de un lado a otro del país varias veces y en viajes largos por carretera... Pero desde que regresé a Los Ángeles, le he puesto alrededor de 400 o 500 dólares de gasolina y no me lo puedo permitir”, expresó.

El actor añadió que se compró un nuevo auto híbrido que solo requiere de 10 dólares al mes para su funcionamiento. "Mañana será mi cumpleaños y comenzaré una nueva vida aquí en Los Ángeles con un carro nuevo y en un nuevo apartamento".

Hammer se despidió de su camioneta agradeciéndole por todas las aventuras que le hizo vivir junto a sus hijos: "Muchas gracias por los buenos recuerdos y por todo lo que me diste. Espero que cuides igual de bien a la próxima persona”.

El histrión de 39 años, atrajo titulares de la prensa internacional en enero de 2021, cuando se hicieron públicas unas capturas de pantalla con una serie de supuestos mensajes que el actor envió a algunas mujeres, donde hablaba de prácticas sexuales sadomasoquistas y caníbales. Poco después el actor fue acusado de violación, lo que lo llevó a abandonar proyectos como Shotgun Wedding y The Offer.

Hammer negó las acusaciones de violación, argumentando que toda interacción con las mujeres con las que ha tenido relaciones sexuales fueron consensuadas. Sin embargo, su carrera se vio gravemente dañada y fue expulsado de Hollywood.

Tras el escándalo, optó por abandonar la vida pública y tomó la radical decisión de mudarse a las islas Caimán. En un principio, Hammer simplemente se hospedaba en el exclusivo Morritt's Resort, pero una vez se acabaron sus ahorros, se vio en la necesidad de buscar trabajo y terminó como vendedor de propiedades inmobiliarias a los clientes del hotel.

Armie Hammer saltó a la fama por interpretar al estudiante de posgrado, Oliver, en la película romántica de corte gay "Call Me By Your Name", junto a Timothée Chalamet. Entre sus películas más importantes destacan “The Social Network”, “Animales nocturnos”, “Retrato final” y más recientemente “Muerte en el Nilo”.

Es bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer, uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, la fuente señala que Armie ya no forma parte de la nómina familiar y que necesita tener “un trabajo normal y respetable para ganar dinero”.