Atención | Conozca los horarios de los centros comerciales durante el fin de semana

Debido al cierre de calles y las protestas en contra del contrato minero que se han vivido en el país esta última semana, muchas empresas y negocios han decidido tomar medidas de seguridad para evitar daños a su propiedad en las horas más tensas de protestas en las que se han registrado robos y actos de vandalismos por personas que nada tienen que ver con el legítimo fin de las manifestaciones. Asimismo, los centros comerciales se han pronunciado con comunicados que indican nuevos horarios de funcionamiento con el fin de salvaguardar la visita de los compradores a sus tiendas.

Aquí te dejamos el horario de funcionamiento de algunos centros comerciales para estos días:

Albrook Mall

En un post publicado en su cuenta de Instagram, el centro comercial informó que durante este viernes el horario de atención y visita al recinto sería de 10:00 am a 4:00 pm. Minutos después, la administración reveló con otro post la cancelación de todos los eventos de Halloween que estaban en el calendario del fin de semana.

Metromall

Ubicado en la vía Domingo Díaz frente al centro comercial Los Pueblos, Metromall indicó que su horario de atención será de 10:00 am. a 7:00 pm para este viernes 27 de octubre. Por el momento no ha habido otro pronunciamiento acerca de sus celebraciones para el fin de semana, sin embargo, le recomendamos que se mantenga pendiente a sus cuentas oficiales de redes sociales para ampliar la información.

Multiplaza

Al igual que Metromall, estará en funcionamiento desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm, aclarando que el evento de halloween fue cancelado por motivos de seguridad y para garantizar el bienestar de los más pequeños. Multiplaza Pacific está ubicado en la vía Israel con Boulevard Pacífica y su horario de atención regular durante los fines de semana es sábado de 10:00 am. a 8:00 pm. y domingos de 11:00 am. a 7:00 pm.

Town Center

Debido a los acontecimientos que vive el país, el centro comercial Town Center ubicado en Costa Del Este emitió un comunicado en el que informa que a partir de este viernes solo estárán habilitadas dos entradas para la torre Sur y Norte. Con respecto a la primera, estará disponible la entrada de Farmacias Arrocha y la Plaza Central. Por otro lado, la Torre Norte tendrá acceso mediante Félix y los restaurantes La Locanda y La Papa. Su horario de atención se mantiene para el sábado de 10:00 am. a 8:00 pm. y el domingo de 11:00 am. a 7:00 pm.

AltaPlaza

Ubicado en la vía Centenario frente a Plaza Centennial, Altaplaza Mall anunció que su horario de atención para este viernes sería hasta las 6:00 pm. y hasta el momento no se ha pronunciado con respecto a un cambio de horario para el fin de semana, sin embargo, debido a la situación actual, lo más recomendable es estar pendiente de sus canales oficiales para mantenerse informado. Su horario regular para el sábado y domingo es de 11:00 am. a 9:00 pm.

Westland Mall

La administración publicó el comunicado oficial en el que deja saber a la comunidad de visitantes la apertura desde las 11:00 am. hasta las 4:00 pm. y la cancelación de los eventos de halloween que iban a realizarse el sábado 28 de octubre.