Atención fanáticos: Oasis anuncia conciertos en Latinoamérica ¿Dónde se presentarán?

Los fanáticos de la mítica banda británica Oasis ya no tendrá que viajar hasta Europa para verlos nuevamente en concierto tras anunciar su regreso a los escenarios después de 15 años desde que decidieron separarse. Noel y Liam Gallagher anunciaron que su nueva gira incluirá conciertos en México, Canadá y Estados Unidos en 2025, después que se agotaran las fechas anunciadas en Reino Unido.

La legendaria banda británica anunció este lunes que tocará a fines del próximo verano boreal en Toronto, Chicago, East Rutherford, en las afueras de Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México. "América (del norte): Oasis está llegando. Tienen una última oportunidad de probarnos que nos han amado todo este tiempo", afirmó la banda en sus redes sociales.

Conocida por hits como "Wonderwall" y "Don't Look Back In Anger", la banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher anunció a fines de agosto que se volverían a juntar para una gira de regreso, quince años después de su separación.

La noticia provocó el frenesí entre sus fans, pero la caótica venta de entradas para los conciertos en Reino Unido e Irlanda generó indignación, con dificultades con la compra online y un sistema de precios dinámicos por la alta demanda. Tras las quejas, el regulador británico de la competencia anunció que abriría una investigación sobre el revendedor de entradas Ticketmaster por la dinámica de precios. La banda negó tener nada que ver con el sistema de precios dinámicos y agendó dos conciertos adicionales en Reino Unido.

La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Mánchester. Después tocarán en el emblemático estadio londinense de Wembley, en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

Relación tormentosa

El anuncio de la gira, que promete "un repertorio lleno de clásicos", ocurre treinta años después de su primer álbum "Definitely maybe", publicado el 29 de agosto de 1994. Para conmemorar el aniversario, el grupo ya tenía previsto el lanzamiento de versiones inéditas de algunos temas del álbum, realizadas durante las primeras grabaciones en estudio.

Después del éxito fulgurante de "Definitely maybe", Oasis alcanzó un año después el pico de su popularidad con "(What's the story) morning glory?" con temas convertidos en clásicos como "Wonderwall", "Don't look back in anger" o "Champagne supernova". Pero el éxito musical del grupo quedó a menudo opacado por la tormentosa relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor de sus canciones.

La gota que colmó el vaso entre los dos hermanos, de 51 y 57 años respectivamente, ocurrió el 28 de enero de 2009 en los camerinos del festival Rock en Seine de París. Una pelea entre ambos minutos antes de su presentación, con una guitarra rota entre medias, provocó la separación del grupo que había mantenido una rivalidad con Blur para ser el máximo estandarte del llamado "britpop".

La organización se vio obligada a cancelar el concierto anunciando a los asistentes que la presentación no se daría citando una frase del propio Noel Gallagher diciendo que el grupo «ya no existe», poniendo fin así a la gira europea de la banda.

Noel confirmó la separación a través de un comunicado hecho en la página oficial de la banda en el que expresaba su tristeza por dejar Oasis y explicaba que no podía seguir trabajando con su hermano. “No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita, y eso fue el final”, confesó Noel en una entrevista con la revista Q en 2010. “Simplemente no podía seguir trabajando con él. Era como estar atrapado en un círculo vicioso de caos”. La ruptura fue inmediata y devastadora para los seguidores de Oasis, quienes vieron cómo una de las bandas de rock más importantes de la historia se desmoronaba.

Desde entonces, los hermanos intercambiaron pullas a través de las redes sociales y la prensa, pero la relación se había calmado en los últimos tiempos. En los últimos días, los hermanos alimentaron los rumores de su regreso. Su reconciliación, aseguraron el martes, no llega tras "una gran revelación", sino tras "una toma de conciencia gradual de que es el buen momento".