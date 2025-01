¡Atención! Cómo protegerse y qué hacer tras la picadura de un alacrán

Si bien muchas especies de alacranes no representan un riesgo mayor, la presencia de la Tityus carrilloi, un alacrán con veneno extremadamente tóxico , ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias.

En zonas urbanas y suburbanas, la proliferación de alacranes, que encuentran refugio en sótanos, cañerías y grietas, incrementa la probabilidad de picaduras. Esta especie, que mide entre 6 y 8 centímetros, se distingue por su coloración marrón amarillenta y sus líneas dorsales oscuras. Sus pinzas largas y delgadas, junto con una cola segmentada y un aguijón de doble punta, la convierten en una amenaza significativa, especialmente para los niños.

La picadura de un alacrán puede causar complicaciones graves si no se trata a tiempo, por lo que el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Nacional Posadas recomienda medidas claras para evitar incidentes y actuar rápidamente si ocurre uno. “La prevención es clave”, aseguran los expertos, al señalar que la higiene y el control de los insectos en los hogares pueden disminuir el riesgo de contacto con estos depredadores nocturnos.

Según Andrés Ojanguren, investigador en biología de alacranes del Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Conicet, existen varios mitos que pueden poner en peligro a las personas. “Se cree erróneamente que los alacranes de color oscuro son más peligrosos que los claros, pero eso no es cierto. La distinción por color no indica peligro”, señaló Ojanguren en una entrevista con Infobae. Además, desmintió la creencia popular de que rodear a un alacrán con fuego lo haría suicidarse, una práctica que debe evitarse, ya que no solo es ineficaz, sino que también puede poner en riesgo la seguridad.

Los alacranes son depredadores nocturnos que cazan insectos como cucarachas y arañas. Durante el día, se esconden en lugares oscuros y tranquilos, mientras que su actividad aumenta al caer la noche. En áreas urbanas, la proliferación de estos animales está directamente relacionada con la presencia de insectos, que son su fuente de alimento.

¿Qué hacer tras una picadura de alacrán?

El tiempo es esencial cuando se trata de una picadura de este animal. El Centro Nacional de Intoxicaciones establece un protocolo claro que puede marcar la diferencia en el tratamiento:

Lavar la herida: Usar agua y jabón para limpiar la zona afectada y reducir el riesgo de infecciones. Aplicar hielo: Colocar hielo envuelto en un paño sobre la picadura para disminuir la inflamación y ralentizar la absorción del veneno. Buscar atención médica urgente: Aunque los síntomas iniciales como dolor o enrojecimiento puedan parecer leves, es crucial recibir atención médica inmediatamente, especialmente en niños. Transportar al alacrán: Si es posible, captura al alacrán responsable de la picadura y llevarlo en un recipiente cerrado al centro médico. Esto facilitará la identificación de la especie y la elección del tratamiento adecuado. Evitar prácticas peligrosas: El Centro Nacional de Intoxicaciones advierte contra métodos como torniquetes, succionar el veneno o hacer cortes en la zona afectada, ya que no son efectivos y pueden empeorar la situación.

Para evitar encuentros indeseados con estos peligrosos animales, se recomienda realizar un mantenimiento adecuado en las viviendas, eliminando posibles refugios y controlando la basura, que puede atraer a insectos que alimentan a los alacranes. Los expertos resaltan que un ambiente limpio y controlado puede reducir significativamente el riesgo de picaduras.

El aumento de las picaduras de alacrán en las estaciones cálidas subraya la importancia de la educación y la prevención. Conocer cómo identificar a estos animales, comprender su comportamiento y saber qué hacer ante una picadura es esencial para evitar complicaciones graves.