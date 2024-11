¿Ayudar con el equipaje? Azafata revela las cosas que no pueden hacer por los pasajeros en un vuelo

La seguridad es su prioridad, y hay ciertas solicitudes que, por razones claras, no están dispuestos a cumplir. Recientemente, una exazafata estadounidense compartió en redes sociales uno de los pedidos más comunes que siempre rechaza: ayudar a los pasajeros a subir sus maletas al compartimiento superior. Según Cierra Mistt, conocida en TikTok por ofrecer consejos de viaje tras haber trabajado seis años en aerolíneas, muchos pasajeros asumen erróneamente que parte del trabajo de los asistentes de vuelo es ayudar con el equipaje.

“Un hecho curioso que todo el mundo asume es que el trabajo del asistente de vuelo es levantar el equipaje del pasajero y colocarlo en los compartimentos, pero no es así”, comentó en uno de sus videos. Y compartió un consejo práctico que debería ser regla de oro para los viajeros: “Si no puedes levantarlo, no lo traigas”.

Aunque puede parecer un gesto de cortesía, las aerolíneas suelen desalentar a sus empleados a levantar equipaje de los pasajeros debido al riesgo de lesiones. Mistt explicó que muchas aerolíneas advierten a sus empleados sobre el riesgo de cargar maletas pesadas, ya que podrían sufrir lesiones que, en muchos casos, no están cubiertas por seguros laborales. “Nuestra aerolínea, y muchas otras, te dicen que no lo hagas porque puedes sufrir muchas lesiones y ni siquiera tienes cobertura”, agregó.

Esto ha generado un cambio en la dinámica de las solicitudes durante los vuelos. Los pasajeros que no pueden levantar sus maletas suelen recurrir a otros viajeros para pedir ayuda. La misma Mistt señala que si bien ella y otros compañeros de trabajo ocasionalmente asisten a quienes realmente lo necesitan, hacerlo representa un riesgo que no siempre están dispuestos a asumir.

Para quienes aún enfrentan dificultades al colocar sus maletas, Mistt compartió algunos consejos prácticos. Una opción es seguir las indicaciones que brindan algunas aerolíneas a través de tarjetas informativas que explican cómo guardar el equipaje de manera correcta, ya sea en posición vertical u horizontal. Este sencillo ajuste puede hacer la tarea más manejable para los pasajeros.

Si aun así, alguien necesita asistencia, la recomendación es pedir ayuda a otros pasajeros. En redes sociales, muchos viajeros han comentado sobre esta práctica. “Dios mío, nunca le pregunto al asistente de vuelo, siempre le pregunto a un hombre al azar”, mencionó una usuaria, mientras otra añadió: “Siempre ayudo a la gente más baja y a la gente que claramente tiene dificultades”.