¡Le fue infiel! Esposa de Beéle revela chats del cantante con reconocida influencer

Hace unos días comenzaron a circular fotos y videos en las redes sociales del cantante Beéle con una reconocida influencer. A raíz de esto, Camila Rodríguez, esposa del cantante confirmó los rumores de una infidelidad, sin embargo, no mencionó nombres de la presunta tercera en discordia.

La esposa de Beéle subió un video a sus redes sociales diciendo: "Estoy sorprendida de ver a tantas mujeres hablar por todas estas plataformas de fuerza femenina, de respeto, de sororidad, de empatía hacia nosotras mismas, las mujeres, y que en sus vidas reales y fuera de estas pantallas sean capaces de dañar un hogar y un matrimonio, ¿Cómo hacen?

Como dice el dicho "si te queda el sombrero..", y al parecer a la influencer venezolana, Isabella Ladera, le quedó el sombrero, pues utilizó sus plataformas digitales para asegurar que ella no se había metido en ninguna relación y se sentía tranquila porque sabe que actuó bien.

Cuando pensamos que la tormenta había pasado con las declaraciones de la influencer, Camila sorprendió a todos en redes sociales al publicar dos videos en los que relata los momentos en que la ruptura de su matrimonio se estaba volviendo inevitable.

Además, resaltó que ella nunca mencionó que Isabella fue la mujer con la que Beéle le fue infiel, ya que hay muchas involucradas.

“No es justo que le mientan así a las personas, hay niños de por medio, hay matrimonios, no es justo... Si tú tienes tu mente tranquila, simplemente te tenías que quedar callada, yo no me referí a ti” declaró Rodríguez.

Manifestó que ella y Beéle aún siguen casados y viviendo juntos. Además, reveló chats y conversaciones de el cantante con Isabella.

Finalmente, Camila dejó claro que va a hablar y que no es justo lo que le hicieron. “Amiga, Dios te bendiga y aquí voy a poner un par de cositas para que caigas en cuenta”. De esa manera, Camila compartió las conversaciones.

Hasta el momento, el cantante Beéle no ha salido a dar declaraciones sobre este tema.