'Es muy desgarrador': Eiza González defiende a Jennifer López por el acoso recibido

La actriz mexicana, Eiza González, a través de su cuenta de Instagram, salió en defensa de Jennifer López que ha sido víctima de acoso por la crisis matrimonial que está enfrentando, enviando un mensaje a los haters y al público en general calificándolos de "perturbadores".

"Tengo que decir que el nivel de acoso que esta mujer ha recibido en los últimos meses es muy inquietante y desgarrador ¿Cómo puedes quejarte de que alguien sea malo mientras disfrutas de ser malo con ellos?" escribió en la publicación.

Destacó que los famosos no tienen que ser perfectos todo el tiempo y también está permitido cometer errores, acompañó el texto con la publicación en donde Jennifer López daba a conocer la cancelación de su gira, en donde la mexicana se mostró decepcionada por el desenlace de la situación.

"Las personas son humanas, cometen errores y algunas tienen cosas personales sucediendo mientras también tienen que ser constantemente perfectos a los ojos del público. Lo mejor que podríamos estar haciendo ahora es ser amables", concluyó.

La diva del Bronx anunció que cancelaría su tour 'This is Me, Live' del cual incluso habían iniciado los ensayos con su equipo de bailarines. “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo” afirmó la cantante en un comunicado que compartió a los medios.

Live Nation, la compañía que organizó los shows añadió que la actriz aprovechará ese tiempo para estar con su familia y amigos, lo que probablemente signifique que se alejará de las cámaras por un tiempo.