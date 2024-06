Cyndi Lauper anuncia su retiro de los escenarios con una gira mundial

La cantante se despedirá de los escenarios con un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá en la gira ‘Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour’.

La cantante, de 70 años, ha anunciado su retiro de los escenarios con una gira de despedida que recorrerá 23 ciudades de Norteamérica este otoño.

Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour comenzará el 18 de octubre en Montreal y finalizará el 5 de diciembre en el United Center de Chicago.

“Es una gira por estadios, que no había hecho en mucho tiempo y sólo quiero agradecerle a todos, decir adiós, celebrar con los fans que han sido tan leales y dulces y que estuvieron allí en cada concierto o cada cosa loca que hice y estoy emocionada de hacerlo. No creo que físicamente dentro de cinco años esté tan bien, pero ahora puedo hacerlo” , dijo Cyndi Lauper durante una entrevista con USA Today.

La cantante también mencionó que traerá a sus fanáticos la "mejor versión" de sí misma en la gira, que incluirá los mayores éxitos de su carrera.

Las entradas para la gira estarán disponibles en preventa para sus seguidores el martes 4 de junio, antes de la venta general, que comenzará el viernes 7 de junio a las 10:00 a.m. a través de LiveNation.com.

Lauper aún no ha aclarado las razones de su decisión, pero se espera que hable al respecto esta semana, mientras promueve un nuevo documental sobre su carrera, Let the Canary Sing, que se estrenará en Paramount+ este martes 4 de junio.