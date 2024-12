Las bodas de famosos más sonadas, polémicas e impactantes de 2024

Desde ceremonias en castillos históricos hasta enlaces rodeados de naturaleza, estas uniones marcaron el año en el mundo de las celebridades.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

El 24 de julio de 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a todos al unir sus vidas en una ceremonia privada que se convirtió en el evento más comentado del año en Latinoamérica. La celebración tuvo lugar en la impresionante hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México, con una decoración que irradiaba lujo y romanticismo. Rosas rojas adornaron cada rincón del lugar, mientras que el exclusivo menú diseñado por la chef Gabriela Ruiz deleitó a los invitados con un concepto de “Concierto Comestible”. Entre los asistentes contaron con la presencia de grandes figuras como Marc Anthony, Víctor Guadarrama y la familia Aguilar, dando un toque de exclusividad al enlace.

Sin embargo, el verdadero protagonismo no estuvo en el glamour del evento, sino en la controversia que lo rodeó. La relación entre Nodal y Ángela Aguilar fue anunciada solo semanas después de que el cantante oficializara su separación de la artista argentina Cazzu, quien había dado a luz a su hija, Inti, apenas meses antes. Esto desató un aluvión de críticas hacia Ángela, a quien muchos señalaron como responsable de la ruptura de la familia de Nodal. La polémica convirtió la boda en un fenómeno mediático, con seguidores divididos entre apoyar a la pareja o condenar lo que consideraron una relación precipitada y polémica.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La actriz y el hijo del legendario Jon Bon Jovi, sellaron su amor en una ceremonia privada en mayo de 2024. Aunque mantuvieron los detalles en reserva, la pareja reunió a sus seres queridos en un evento íntimo y emotivo.

Brown, conocida por su papel en Stranger Things, compartió su felicidad tras el compromiso en 2023, citando una línea de la canción “Lover” de Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, I want them all”. Este enlace fue un recordatorio del amor joven y las conexiones que trascienden generaciones.

Hailie Jade Mathers y Evan McClintock

La hija del famoso rapero Eminem, contrajo matrimonio con su esposo en mayo de 2024 en Greencrest Manor, Michigan. La ceremonia, rodeada de un ambiente clásico, reflejó el estilo discreto y elegante de la pareja.

“Fue un homenaje a los años que hemos compartido juntos y al futuro que construiremos”, declaró McClintock, quien comenzó su relación con Mathers en 2016. Eminem, un padre conocido por proteger la privacidad de su familia, asistió a la ceremonia, consolidando el evento como uno de los más significativos del año.

Te puede interesar: Científicos determinan la razón por la que los adultos sienten que el tiempo pasa más rápido

Te puede interesar: Elon Musk presume su drástica pérdida de peso y se autoproclama el 'Santa Claus de Ozempic'

Lana Del Rey y Jeremy Dufrene

La cantante sorprendió a sus seguidores al casarse con Jeremy Dufrene, un guía turístico de 49 años, el 26 de septiembre de 2024. La boda se celebró en los pantanos de Des Allemands, un lugar que representa la conexión especial de la pareja.

A pesar de la felicidad por esta nueva etapa, Del Rey denunció la invasión a su privacidad tras la ceremonia. “Dejen de seguirnos a lugares remotos. Nos sentiríamos mucho más seguros así”, expresó en un comentario citado por The Independent. Sobre su relación, aseguró: “Jeremy es el único en mi vida y el mejor. Estamos muy felices”.

Eddie Murphy y Paige Butcher

El comediante contrajo matrimonio con la modelo australiana en una ceremonia relajada en Anguila, en julio de 2024. Tras más de una década de relación y dos hijos en común, el evento marcó un nuevo capítulo para la pareja.“Ha sido una espera larga, pero todo valió la pena para tener este día tan especial junto a nuestra familia”, declaró la mujer. La boda fue un ejemplo de sencillez y amor duradero, destacándose en un año de celebraciones extravagantes.

Usher y Jennifer Goicoechea

Horas después de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2024, Usher se casó con su pareja en una ceremonia privada en Las Vegas. El evento fue tan discreto como inesperado, con la presencia de unos pocos amigos cercanos y familiares. “Queríamos algo sencillo, centrado en lo que realmente importa: nuestra unión y las personas que amamos”, comentó una fuente cercana a la pareja.

Anant Ambani y Radhika Merchant

El magnate y su esposa celebraron una de las bodas más ostentosas de 2024 en Mumbai, India. Con un costo de aproximadamente USD 600 millones, el evento incluyó tres días de festividades previas y una ceremonia que reunió a figuras internacionales como Kim Kardashian y Tony Blair.“La celebración no fue solo un símbolo de nuestra unión, sino también un homenaje a nuestras familias y tradiciones”, afirmó el multimillonario. La boda fue un despliegue de lujo que incluyó decoraciones florales espectaculares y banquetes internacionales.

Hassie Harrison y Ryan Bingham

Los actores de Yellowstone llevaron su amor a la granja familiar de Bingham en Texas, donde celebraron una boda con temática “Western elegante”. Harrison calificó el evento como “un cuento de hadas” y destacó la emoción de compartir sus votos escritos a mano.“Fue un honor convertirme en madre bonus para los hijos de Ryan. Este día marcó el inicio de un capítulo lleno de amor y familia”, expresó Harrison en una entrevista con Vogue.

Donald Glover y Michelle White

Conocido como Childish Gambino, se casó en enero de 2024. La ceremonia, celebrada en medio de sus apretadas agendas, reflejó la naturaleza práctica de la pareja.“Fue un momento perfecto entre el caos de nuestras agendas, un recordatorio de que siempre hay tiempo para lo que importa”, comentó Glover. El evento íntimo simbolizó el amor en su forma más pura y auténtica.

Estas bodas, llenas de emoción, lujo y significado, definieron el 2024 como un año de celebraciones memorables en el mundo del espectáculo. Desde ceremonias íntimas hasta despliegues extravagantes, cada historia reflejó el poder transformador del amor.