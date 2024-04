La broma subida de tono de Victoria Beckham sobre la entrepierna de su esposo David Beckham

La exSpice Girl, Victoria Beckham lanzó un atrevido comentario sobre la entrepierna de su esposo, David Beckham. La diseñadora bromeó al publicar una foto muy sugerente de un mechón de su cabello atrapado en la cremallera del pantalón del exfutbolista y dueño del Inter Miami de la MLS.

En la imagen, se le ve a David sentado en un sofá, vestido de forma casual con una camisa blanca, un cinturón negro y jeans. Sin embargo, lo que llama la atención a simple vista es un largo mechón de cabello castaño que parece estar atrapado en su entrepierna.

"Le dije a mi esposo que se había perdido un poco", escribió Victoria en tono de broma al pie de la foto, donde también etiquetó al exfutbolista. Recordemos que no es la primera vez que Victoria comparte en sus redes alguna imagen de su famoso esposo en una atrevida pose o en una situación que provoca a las fans del también empresario.

En marzo, por ejemplo, publicó un video de David trabajando sin camisa en casa mientras reparaba algunas bombillas rotas. “Se ve bien”, comentó ella en el video antes de acercar la cámara al trasero de su marido, acompañado del texto: “¡El electricista está de vuelta! Feliz viernes, de nada”.

Además, en diciembre compartió otra fotografía provocativa de David, vistiendo únicamente ropa interior de Calvin Klein mientras atendía el televisor, con el comentario: “Vino el electricista a arreglar la TV... ¡De nada!”.

No cabe duda que a Victoria le encanta lucir los atributos de su esposo, que a sus casi 49 años luce un cuerpo espectacular incluso más tonificado ahora que está retirado que cuando fue jugador profesional.

Entre otras novedades más recientes, los Beckham optaron por una escapada en yate junto a sus hijos Harper (12 años), Cruz (19), Brooklyn (25), y su nuera Nicola Peltz Beckham (29) para la celebración de Pascua. Eso sí, quien estuvo ausente fue Romeo (21).

A través de su cuenta de Instagram, Victoria compartió varios momentos de estas vacaciones, incluido uno en el que ella y David aparecen descansando en sillas de piscina en la cubierta del yate, ambos con orejeras de conejo. “Happy Easter!! We love and miss you @romeobeckham!! Kisses from the Beckhams and Peltz”, escribió Victoria.