Bruce Willis ha perdido la capacidad de hablar | Esto es lo que se sabe

Una publicación en Instagram de la esposa de Bruce Willis, ha encendido las alarmas luego que diera a entender que el icónico actor de "Duro de matar" ha perdido su capacidad de hablar.

Desde que, en febrero de 2023, la familia de Bruce Willis hiciera público que el actor padecía de demencia frontotemporal, enfermedad neurodegenerativa que le obligó a retirarse del cine, su esposa, Emma Heming se avocó a realizar una fuerte de campaña de concienciación sobre esta condición a través de sus redes sociales en donde también comparte las últimas actualizaciones sobre el estado de salud del actor.

Te puede interesar: 🔗Pasajeros estuvieron 11 horas en un vuelo y terminaron aterrizando en el mismo aeropuerto de salida

Te puede interesar: 🔗Esperanza Gómez medita retirarse del cine porno: 'Algunas poses me están afectando la columna'

En una de sus últimas publicaciones, Heiming se dirigió a sus más de 945 mil seguidores en Instagram y contó las últimas actualizaciones sobre este padecimiento; para ello, se refirió a dos personas que están recorriendo los Estados Unidos en bicicleta para motivar un cambio en el FTD. Y en este contexto, imaginó lo que habría dicho Bruce Willis al respecto.

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, manifestó. La publicación tuvo miles de likes y saludos para el actor que está bajo el cuidado de sus familiares. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas, y generaron todo tipo de dudas sobre si el actor de Duro de Matar ya ha perdido su capacidad de hablar.

Aunque Heming no se refirió específicamente a este aspecto de la condición que aqueja a su esposo, ni tampoco ha confirmado que sea así, sus palabras han dejado un manto de duda y preocupación entre los seguidores.

A finales del año pasado, el guionista Glenn Gordon Caron aseguró que el actor ya presentaba ciertas dificultades en el habla, aunque no aseguró que lo perdió totalmente.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, dijo el guionista en una entrevista con el New York Post.

Emma Heming Willis ha sido una voz franca y valiente en medio de esta difícil situación, compartiendo actualizaciones con los fans y la prensa para aumentar la conciencia sobre la demencia frontotemporal. “Ha sido un proceso muy doloroso, pero hemos tenido la fortaleza de afrontarlo todos unidos como familia para darle a Bruce todo el amor y el cariño que él siempre nos dio, expresó Heming Willis. "Es algo que afecta a toda la familia, y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo y mantener su calidad de vida".

Desde que se reveló el diagnóstico, la familia Willis ha recibido una avalancha de apoyo de fans, amigos y colegas de la industria cinematográfica. Actores y directores que han trabajado con Bruce Willis a lo largo de su carrera han expresado su solidaridad y han compartido recuerdos entrañables del actor, conocido por su profesionalismo y su espíritu generoso.

“Nos ha conmovido tanto el amor que todos han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo durante estos momentos difíciles. Su continua compasión, comprensión y respeto nos permitirán ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible”, compartió.

La noticia también ha puesto de relieve la necesidad de más investigación y apoyo para las personas afectadas por la demencia frontotemporal. Actualmente, no existe una cura para esta enfermedad, y los tratamientos disponibles solo pueden aliviar algunos de los síntomas. La Fundación Bruce Willis, establecida recientemente, se dedica a financiar investigaciones y programas de apoyo para pacientes y familias afectadas por la DFT.

Bruce Willis, de 69 años, anunció su retirada de la actuación en marzo de 2022, después de más de cuatro décadas en la industria del cine y la televisión. Su legado incluye una impresionante variedad de películas, desde los éxitos de acción de "Duro de Matar" hasta papeles más sutiles en películas como "El Sexto Sentido" y "Pulp Fiction". A pesar de los desafíos actuales, su familia y sus fans continúan celebrando su carrera y su vida, recordando los momentos icónicos que ha brindado al mundo del entretenimiento.

La lucha de Bruce Willis contra la demencia frontotemporal es un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la importancia de la investigación médica. Mientras su familia enfrenta este difícil camino, su valentía y apertura inspiran a muchos y subrayan la necesidad de una mayor comprensión y apoyo para todos aquellos afectados por esta devastadora enfermedad.