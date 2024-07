Esperanza Gómez medita retirarse del cine porno: 'Algunas poses me están afectando la columna'

En una entrevista con La Red Viral, la colombiana expresó que a pesar de sus increíbles dotes en escena y grabaciones hay otros factores que la han afectado con el paso del tiempo y uno de ellos tiene mucho que ver con su columna vertebral, un tema que se le ha agravado debido a las poses en su trabajo.

"Las poses en el porno son complicadas y eso me ha causado problemas en el cuerpo", dijo la actriz, quien además detalló que se dio cuenta de ello cuando un día tendía su cama y de repente no pudo levantarse. Al hacerse revisar descubrió que se debía a un degeneramiento en la columna vertebral que inició cuando ella tenía entre 7 y 8 años de edad.

Puntualmente, el desgaste le duele debido a que son dos vértebras las que rozan entre sí, generándole una inflamación en el nervio de la columna y, por ende, dolor constante.

Esperanza Gómez, de 44 años, añadió que incluso después de grabar una escena, al llegar a casa, siente como si tuviera 80 años debido al malestar intenso en su columna.

Cabe añadir que esta es una carrera que la colombiana inició en el 2009 como hobby, pero a partir de sus amplios ingresos decidió tomársela mucho más en serio hasta crear un imperio para sí misma que le ha permitido darse ciertos lujos a los que no quiere renunciar: "El cine para adultos me ha dado mucho, no solo económicamente, sino también en términos de experiencias y conexiones", dijo la actriz.

Para tratar de minimizar el impacto en su salud, la profesional del cine para adultos ha optado por incluir en sus rutinas ciertos cuidados que procuren colaborarle a su salud como los tratamientos avanzados de la terapia de células madre: “Estoy explorando todas las opciones posibles para poder seguir trabajando en lo que amo sin sufrir tanto físicamente", afirmó.