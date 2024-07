Jason Mraz ocultó su orientanción sexual por miedo al bullying: 'Ser gay en los 90 era un chiste'

Jason Mraz es un cantautor estadounidense conocido por su estilo ecléctico que mezcla pop, rock, folk y reggae. Nació el 23 de junio de 1977 en Mechanicsville, Virginia, Mraz ganó popularidad con su álbum debut Waiting for My Rocket to Come en 2002, y su sencillo The Remedy (I Won't Worry). Su mayor éxito llegó en 2008 con la canción "I'm Yours", que fue nominada a los premios Grammy. Mraz es conocido por sus letras optimistas y su activismo en causas ambientales y sociales.

Sin embargo, para el artista no fue fácil hacer un sueño realidad mientras tenía que ocultar su identidad y preferencias sexuales por temor, lo que le generó una incongruencia al momento de sentirse plenamente feliz.

Durante el podcast Dinner’s on Me, presentado por el actor Jesse Tyler Ferguson, Mraz, de 48 años, fue consultado sobre esta parte de su vida y cómo la sobrellevó al haber crecido en un ambiente familiar y social conservador.

“En los años 90, ser gay era como el remate de un chiste, y no quería ser eso. Todavía llevaba conmigo la calle conservadora en la que crecí, y eso era muy difícil de ignorar o superar. Era muy tímido y tenía miedo de lo que diría mi familia, de lo que pensaría mi ciudad natal o de cualquier cosa, ello influyó en su proceso de aceptación. Tenía que entonces buscar maneras de salir y ver el mundo algún día”, puntualizó.

A pesar de las dificultades del entorno en el que tuvo que ocultar una parte muy importante de sí el cantautor es consciente de que no puede culpar a sus padres de ello, dado que además de que crecieron en el mismo ambiente conservador, también se encargaron de ser siempre amorosos con él: “No quiero condenar a nadie, porque mis padres son muy comprensivos. Los amo mucho”, declaró.

Mraz oficializó públicamente su orientación sexual en el 2018, mencionando que tuvo experiencias sexuales con hombres mientras estaba casado con Christina Carano, con quien llevaba 3 años de matrimonio.

Ahora, tras quitarse de encima el peso de ocultar que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, Mraz aseguró que siente que su vida apenas está comenzando y que aún no ha encontrado el amor, pero está feliz con su viaje de aceptación personal amando donde está y sintiéndose feliz consigo, lo que hará mejorar su relación con la persona que llegue a su vida.