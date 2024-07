El brutal cambio físico de un exjugador del Real Madrid: 'Si necesito un hot dog, me lo como'

En el 2008, el delantero holandés Rafael Van der Vaart era presentado en el estadio Santiago Bernabéu como uno de los grandes fichajes del Real Madrid. Sin embargo, pese a su cartel como uno de los volantes ofensivos más cotizados de aquel momento, su periplo en el equipo blanco no cumplió con las expectativas esperadas en los dos años que estuvo y el futbolista hizo las maletas a Londres para fichar por el Tottenham a cambio de 11 millones de euros.

Después de su etapa en Inglaterra, Van der Vaart regresó al Hamburgo, aunque ya no pudo recuperar el nivel de sus mejores años. Tras breves pasos por el Betis, el Midtjylland danés y el Esbjerg fB, decidió retirarse del fútbol profesional en 2019. Desde entonces, Rafael siguió ligado al mundo del fútbol como entrenador y comentarista en programas de la televisión holandesa NOS, donde ha dejado alguna que otra frase polémica a la hora de criticar el rendimiento de los futbolistas.

No obstante, su nombre también ha sido tema de conversación en redes sociales a consecuencia del cambio físico que empezó a experimentar cuando colgó las botas en 2019. El futbolista, que era un asiduo en lucir un aspecto atlético, cogió unos kilos de más tras dejar de controlar su alimentación. Él mismo lo reconoció durante una entrevista para la televisión de su país. “Si una vez por semana como más de un perrito caliente, ¿es esto demasiado? Si lo necesito y me sienta bien, ¿por qué no lo puedo tomar?”.

El presentador, Maxim Hartman, replicó su respuesta y le invitó a hacer un reto saludable durante al menos un mes. Una propuesta que el exfutbolista acabó rechazando. “Si lo hago a su manera, dentro de una semana estaré muerto”. En otra entrevista para Infobae, el futbolista aseguró que ya no puede jugar al fútbol por culpa de su peso. “Ahora me siento a ver los partidos porque estoy gordo y no puedo jugar”, afirmó.