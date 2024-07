Este es el regalo personalizado que Alejandro Torres les dará a sus invitados en su cumpleaños

Las celebraciones de cumpleaños de los tipiqueros en Panamá han pasado de los tradicionales bailes o mano a mano, a convertirse en verdaderos eventos multitudinarios que generan una enorme expectativa entre los amantes del típico. Primero fue Jhonathan Chávez, después Nenito Vargas y luego la Gallina Fina con su Sandra Fest. Ahora, quien se prepara para botar la casa por la ventana es Alejandro Torres.

El próximo sábado 27 de julio, la Plaza Figali de Amador, será el escenario para la celebración del cumpleaños del líder de las Estrellas del Ritmo, evento que promete estar a la altura de las presentaciones de artistas internacionales. Y es que el cantante ha organizado un show que contará con una gran tarima, enormes estructuras, pantallas gigantes, juego de luces, dron, fuegos artificiales y una batería de invitados entre los que están Jhonathan Chávez, Samy y Sandra Sandoval, Jorge y Balbino, Nenito Vargas, Abdiel Manuel y Los Consentidos y Alfredo Escudero, quienes lo acompañaran en la llamada “reunión de los tipiqueros”.

Pero allí no queda todo, ya que el plato fuerte de la noche será la presentación del reconocido cantante de música vallenata Jean Carlos Centeno, que deleitará al público con un repertorio de sus inolvidables éxitos como "Un osito dormilón", "Olvídala", “Que pena”, "Me ilusioné", "No pude olvidarte" y muchas más, por lo que se espera un lleno total de la plaza Figali.

Regalo personalizado

Para Alejandro Torres, su cumpleaños representa un día muy especial, y como tal quiere que así sea recordado. Es por ello que el cantante mandó a confeccionar directamente a Colombia unas parrillas personalizadas para cada uno de los invitados que lo acompañarán en tarima. Las parrillas fueron diseñadas por la empresa Los Acordeones.com, en color dorado y con las inconfundibles iniciales de su nombre, un detalle único, para un evento único.

¿Quién es Jean Carlos Centeno?

Nacido como Evel Antonio Jiménez Centeno en Cabimas, Venezuela, pero criado en La Guajira, Colombia, Jean Carlos Centeno es uno de los cantantes y compositores más influyentes de la música vallenata a nivel internacional. Inició su carrera como vocalista del Binomio de Oro de América, uno de los grupos más importantes del género, fundado por el legendario Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero. Durante su estancia en el grupo, Centeno grabó numerosos éxitos, entre los cuales se destacan canciones como "Olvídala", "No te vayas", "Locura de amor", y "Me ilusioné", entre otras. Su voz melodiosa y su talento interpretativo lo hicieron destacar y ganarse el cariño de los seguidores del vallenato.

A lo largo de su carrera, Centeno ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución al vallenato, entre ellos, el Grammy Latino por mejor álbum de Cumbia/Vallenato. Ha sido aclamado por su habilidad para mantener viva la tradición del vallenato mientras incorpora elementos modernos, atrayendo a nuevas generaciones de oyentes.