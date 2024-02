‘Cactus’ el nuevo tema de Belinda con fuertes pullas a Christian Nodal

La famosa cantante mexicana ha lanzado un nuevo éxito musical que dejó a más de uno con dudas en la cabeza. Y es que la letra de la canción hace referencias directas a lo que todos creían ya era un tema del pasado, su historia de amor con Christian Nodal. Tras varios meses sin publicar ningún proyecto musical, Belinda, enloqueció a sus fanáticos con el video de “Cactus” que ya lleva más de 5 millones de reproducciones en la plataforma de Youtube.

Han pasado casi dos años desde que el mundo del espectáculo vio desaparecer de manera repentina el compromiso entre Belinda y Nodal. Por su lado, la rubia no promulgo palabra y opto por mantenerse al margen de una “tiradera” musical, pues muchos fans esperaban que se diera tal situación. Ahora, la letra de su nueva canción, refleja el desahogo sobre el final de lo que casi llego a convertirse en un matrimonio. Algunos fragmentos de la letra y el video causaron gran conmoción y ahora que la producción está completamente en la calle, no quedan dudas de cuál era la intención de Belinda y el público no lo puede creer.

Desde el tatuaje de sus ojos, tal y como el que tenía Nodal, el anillo de compromiso y muchas otras referencias, “Cactus” es como se pensaba, una tiradera contra su expareja. Aunque muchos han tachado la canción como una “estrategia de marketing”, el video ha dejado claro que Belinda intenta contar mediante sus versos, como fue superar su ruptura amorosa.

De los fragmentos más destacados, la mexicana hace referencia a la fiesta de compromiso que le dio la vuelta al mundo debido a la magnitud de la celebración. Sin embargo, el verso pone en duda la felicidad que la pareja mostraba.

"No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

También, se refirió directamente al tatuaje en el pecho que Christian Nodal se hizo de la cantante. Sus ojos estuvieron plasmados por mucho tiempo en el cuerpo de su expareja como una demostración de amor. Pero, la letra nuevamente, cuestiona el supuesto acto de amor.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

Aunque ya ha pasado tiempo desde el ultimo acercamiento entre ambos, lo único que se sabia de Belinda con respecto al tema de su expareja, fue el mensaje de felicitaciones que le hizo llegar al darse cuenta que sería padre con su nueva pareja, la famosa cantante Cazzu.

Aquí te dejamos el video: