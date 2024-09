¡Aterrador! Cámara capta el momento en que un rayo impacta sobre un vehículo en plena autopista

Un hecho impresionante quedó grabado en video cuando una cámara captó el momento en que un rayo estuvo a centímetros de impactar sobre una camioneta que transitaba por una autopista. El incidente se registró a inicios de agosto en Calgary, Canadá y quedó grabado gracias a la cámara delantera de otro vehículo.

El video muestra cómo, de repente, un rayo cae en el pavimento, generando una intensa estela luminosa y humeante justo frente al automóvil que grabó la escena. Afortunadamente, el conductor logró evitar el impacto, pero la imagen deja una clara advertencia sobre los peligros de conducir durante tormentas eléctricas.

Cuando un vehículo recibe el impacto de un rayo mientras se encuentra en la carretera, puede haber varios riesgos asociados a la descarga eléctrica, aunque, en la mayoría de los casos, los ocupantes del automóvil están relativamente seguros debido al principio de la jaula de Faraday. Sin embargo, siempre existen riesgos. Lo más importante es permanecer dentro del vehículo, evitar el contacto con superficies metálicas, y, si es posible, detenerse en un lugar seguro hasta que la tormenta pase.

Recomendaciones ante la posibilidad de recibir un rayo

Permanecer dentro del vehículo: Si te encuentras en la carretera durante una tormenta eléctrica, el lugar más seguro para estar es dentro del automóvil. El metal del vehículo actuará como una jaula de Faraday, redirigiendo la corriente eléctrica alrededor del exterior del vehículo y protegiendo a los ocupantes.

No tocar superficies metálicas: Evita tocar cualquier parte metálica del vehículo, como los marcos de las ventanas o las manijas de las puertas, ya que estos elementos pueden conducir electricidad si el rayo impacta el automóvil.

Estacionarse en un lugar seguro: Si la tormenta es muy intensa, es recomendable detenerse en un lugar seguro y esperar a que pase. Evita estacionarte cerca de árboles altos, postes de luz o estructuras metálicas que podrían atraer los rayos.

No utilizar equipos eléctricos: Desconecta y evita el uso de dispositivos eléctricos o electrónicos dentro del automóvil durante la tormenta, como la radio, el GPS o el cargador del celular. Estos pueden ser vulnerables ante un impacto de rayo y sufrir daños importantes.

Mantener las ventanas cerradas: Asegúrate de que todas las ventanas del automóvil estén cerradas para evitar que el agua entre al interior, lo que podría incrementar los riesgos si se produce una descarga eléctrica.

No salir del vehículo inmediatamente: Si un rayo golpea tu automóvil, es importante no salir de inmediato. Espera unos minutos para asegurarte de que no haya una segunda descarga, ya que los rayos pueden impactar varias veces en la misma zona.

Revisar el vehículo tras la tormenta: Una vez que la tormenta haya pasado, revisa el automóvil por posibles daños, especialmente en el sistema eléctrico, los neumáticos y otras partes del vehículo. Si notas algún mal funcionamiento, es recomendable llevar el coche a un taller mecánico para una revisión más exhaustiva.

Qué es el principio de la jaula de Faraday

El principio de la jaula de Faraday se basa en las propiedades de los conductores y los campos eléctricos. Según este principio, un conductor en equilibrio electrostático (sin corrientes eléctricas en su interior) distribuye las cargas eléctricas únicamente en su superficie externa, creando un campo eléctrico nulo en su interior. Como resultado, cualquier campo eléctrico externo que interactúe con este conductor no afecta a lo que está dentro de la jaula.