Cambio permanente del color de ojos | La nueva tendencia que está de moda ¿Es seguro?

Un procedimiento quirúrgico que puede alterar permanentemente el color de los ojos se ha popularizado recientemente, especialmente a través de las redes sociales.

Jack Titus, un modelo tailandés de 32 años que reside en Las Vegas, buscaba un cambio en su apariencia que lo hiciera sentir más alineado con la estética estadounidense. A pesar de haber usado lentes de contacto de colores durante años, decidió someterse a una cirugía que prometía aclarar permanentemente el color de sus ojos oscuros: "Me dijeron que era demasiado arriesgado, porque solo tienes un par de ojos", comentó Titus sobre la reacción de su familia cuando les informó de su decisión.

El procedimiento en cuestión, conocido como queratopigmentación, consiste en utilizar una aguja o un láser para crear un espacio en la córnea y, posteriormente, inyectar un pigmento que cubre el color original del iris. A diferencia de los tatuajes convencionales, en los que el pigmento puede desvanecerse, esta técnica asegura que el color se mantenga estable en un espacio aislado, explicó el Dr. Alexander Movshovich, el cirujano que realizó la operación de Titus.

Movshovich, con sede en Nueva York, ha realizado cerca de 1.000 cirugías de este tipo, utilizando un instrumento quirúrgico diseñado por él mismo que facilita la inyección del pigmento a través de un diminuto canal en la córnea. Aunque el procedimiento no está cubierto por el seguro y tiene un costo aproximado de 12.000 dólares, Titus está satisfecho con los resultados: "Me encanta el resultado. Cada día, cuando me despierto, me siento mucho más cómodo", afirmó.

Riesgos y advertencias médicas

A pesar de la creciente demanda, este procedimiento no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para fines cosméticos, siendo únicamente autorizado para personas que carecen de parte o la totalidad de su iris.

Además, la Academia Estadounidense de Oftalmología emitió en enero una advertencia sobre los riesgos asociados con estos procedimientos, incluyendo la posibilidad de pérdida de visión, infecciones, sensibilidad extrema a la luz y daños en la córnea.

La Dra. Ashley Brissette, portavoz de la academia y profesora asistente de Oftalmología en Weill Cornell Medicine, enfatizó la necesidad de que los pacientes comprendan plenamente los riesgos antes de someterse a este tipo de cirugía: "Debemos ser extremadamente cautelosos y asegurarnos de que los pacientes estén bien informados para que tomen decisiones seguras", comentó.

Un estudio realizado en Francia en 2023 reveló que la mayoría de los pacientes que se sometieron a la queratopigmentación experimentaron dolor leve, sequedad ocular y deslumbramiento, aunque la mayoría de los síntomas desaparecieron en pocos días. No obstante, algunos reportaron molestias persistentes durante varios meses.

A pesar de que la cirugía para cambiar el color de los ojos ofrece resultados estéticamente atractivos, conlleva riesgos significativos que no deben subestimarse. Aquellos interesados en este procedimiento deben buscar asesoramiento médico adecuado y considerar cuidadosamente todas las implicaciones antes de tomar una decisión.