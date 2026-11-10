Cancelan concierto de Beéle en Panamá: esta es la razón

La organización informó que la devolución del dinero de los boletos adquiridos se gestionará a través de los canales oficiales de venta.

Ciudad de Panamá, Panamá/El concierto del cantante colombiano Beéle, programado para el próximo 27 de noviembre en la Plaza Figali, fue cancelado, según informó la organización del espectáculo a través de un comunicado oficial publicado por Herazo Eventos Panamá.

La decisión se tomó luego de evaluar las condiciones comerciales del evento, principalmente debido al bajo comportamiento de venta de boletos, situación que se sumó a circunstancias logísticas ajenas a la organización.

En el comunicado, los responsables del BORONDO TOUR señalaron que estas condiciones impedían garantizar la realización del espectáculo bajo los estándares previstos.

"Tanto los empresarios como el equipo del artista mantuvieron su disposición y compromiso de llevar este espectáculo al público panameño. Sin embargo, las condiciones actuales no permiten asegurar su desarrollo de manera adecuada", indicó la organización.

¿Qué pasará con el dinero de las entradas?

La organización informó que la devolución del dinero de los boletos adquiridos se gestionará a través de los canales oficiales de venta.

Asimismo, lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de las personas que esperaban asistir al concierto.