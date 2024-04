'El Cantante', compuesta por Rubén Blades, ingresa al registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso

La canción emblemática del fallecido salsero puertorriqueño Héctor Lavoe, “El Cantante”, escrita por el panameño Rubén Blades en 1978, fue elegida para ingresar al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, inmortalizando así la influencia de una de las canciones más importantes en la historia de la salsa.

La Biblioteca del Congreso recordó que la canción El Cantante –que identificó desde entonces la carrera de Lavoe-, debutó en el álbum “Comedia”, de Fania Records y que dio título a la película de 2006 en que el “Cantante de los Cantantes”, también conocido como “La Voz”, fue interpretado por Marc Anthony, con Jennifer López como coprotagonista.

Pero, ¿cómo nace "El Cantante"?

La historia dice que Rubén Blades, quien en ese momento cantaba con Willy Colón, había escrito la canción para él; la misma habla sobre la vida de un cantante famoso, al cual el público le pide siempre hacer su show, sin importar las situaciones que le están afectando. Paralelamente, en ese momento Héctor estaba en una de sus peores etapas profesionales, consumido por las drogas y el alcohol, su carrera pendía de un hilo. Fue entonces cuando Willy Colón, le propuso a Rubén, cederle la canción a Héctor, con la esperanza de que fuera la fórmula del repunte de su carrera; y así fue.

El Cantante fue un éxito, al punto de convertirse en una de las canciones icónicas de Héctor; Comedia recibiría el disco de oro por sus excelentes ventas y así reviviría la carrera del artista puertorriqueño.

Años después, Blades admitió que su decisión no fue solo por ayudar a un amigo, sino que medió el sentimiento que solo Héctor Lavoe podía imprimirle a una canción, que guarda un profundo y callado dolor. Lamentablemente Héctor sucumbiría nuevamente a las adiciones y moriría 1981, pero nos dejó El Cantante, la canción que, sin saberlo, Rubén Blades escribió para él.

Juan Gabriel, ABBA y Notorios B.I.G. también entran en la historia

Los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso incluyen “Amor Eterno” de Juan Gabriel, compuesta en homenaje a su madre, “Don’t Worry, Be Happy”, Bobby McFerrin (1988); “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer”, de Gene Autry (1949); y “Ain’t No Sunshine”, Bill Withers (1971).

También los álbumes “Arrival” de ABBA, que incluye “Dancing Queen”; “The Cars”, “The Cars” (1978); la comedia “This is a Recording”, Lily Tomlin; “Ready to Die”, The Notorious B.I.G. (1994); y “Wide Open Spaces”, The Chicks (1998).

“Hemos seleccionado tesoros de audio dignos de preservación con nuestros socios este año, incluida una amplia gama de música de los últimos 100 años, así como comedia. Hemos estado encantados de recibir un número récord de nominaciones públicas (2,889) y agradecemos las aportaciones del público sobre lo próximo que debemos preservar”, indicó Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso.

Con respecto a la selección de “Amor Eterno”, inmortalizada por el "Divo de Juares", fallecido en 2016, su hijo, Iván Gabriel Aguilera señaló que su padre “siempre decía que mientras el público, la gente, siga cantando mi música, Juan Gabriel nunca va a morir, y es bonito ver eso está pasando aquí”, señaló en un comunicado enviado por la biblioteca. “Es algo maravilloso para nosotros, es un gran honor, es un gran honor para mi papá, yo creo que para su legado es algo de lo máximo”.

El álbum de 1994 de The Notorious B.I.G. “Ready to Die” con “Juicy” y “Big Poppa”, fue el único álbum lanzado durante su vida, encabeza los registros de hip hop de este año que también incluyen “La-Di-Da-Di”, el sencillo de 1985 de Doug E. Fresh y Slick Rick.

“Rocket ’88’” de Jackie Brenston and His Delta Cats, el sencillo de 1951 que algunos argumentan que fue la primera canción de rock ‘n’ roll, también está en la lista.

Sencillos que definieron la carrera de varios artistas emblemáticos también ingresarán al registro, incluidos “Chances Are”, de Johnny Mathis, “Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin, “The Tennessee Waltz” de Patti Page y “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers.

Una gran colección

El registro sonoro y musical de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con sede en Washington, tiene como objetivo guardar aquellos sonidos que han definido la historia y la cultura de la nación.

En total, el registro cuenta con 625 grabaciones seleccionadas por su importancia histórica, cultural y estética, que representan una pequeña parte de los cerca de 4 millones de archivos sonoros que alberga esta insittución.

Algunos de los temas que figuran en esta selecta lista son “Like a Virgin”, de Madonna; el éxito navideño “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, e “Imagine”, de John Lennon. Además, hace poco incorporó por primera vez el sonido de un videojuego, el del fontanero más famoso del mundo “Super Mario Bros”.