Caos y decepción: el concierto de Bad Bunny en México empañado por clonación de boletos

Empañaron lo que se auspiciaba como una presentación sin precedentes la noche del pasado 9 de diciembre, en el Estadio Azteca de México, lugar donde se presentó Bad Bunny, y es que, el ingreso al recinto para ver al artista se tornó caótico, debido a que muchas de las personas que adquirieron sus entradas en preventa y en sitios oficiales, no pudieron entrar.

Decenas de personas que habían llegado con horas de anticipación, algunas incluso que acamparon durante días para ser de los primeros en ingresar al Azteca, denunciaron irregularidades con sus entradas, por lo que incluso boletos legítimos que fueron adquiridos por los canales oficiales fueron cancelados.

“Escaneó el boleto y yo vi cómo en su máquina le sacó la palomita verde, le dijo (personal en la puerta de acceso) ‘tu boleto no pasó’. Le quitaron el boleto (a su acompañante) y no se lo quiso dar, yo se lo quise quitar, pero no pude y me comenzaron a sacar del lugar”, dijo a CNN una de las usuarias afectadas que no proporcionó su nombre.

"¡No vine desde Isla Mujeres para que me hicieran esto. Pagué más de 9.000 pesos por el boleto en Ticketmaster (unos 455 dólares) para que me digan que mi boleto es falso!", dijo a CNN Valeria Carrillo, otra de las afectadas.

En medio de la ola de quejas, los organizadores reconocieron sus fallas y anunciaron el reembolso. En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) inició una investigación en torno al caso.

Además, se reprogramó una nueva fecha para el evento, sin embargo, videos que corrieron por las redes sociales muestras una parte del estadio cercana a la tarima completamente vacía. Se presume que haya sido de las áreas más costosas o de VIP.