¡Otro más! Chayanne anuncia su gira por Centroamérica y también 'se olvida' de Panamá

Una nueva decepción se han llevado los fanáticos panameños luego que el cantante puertorriqueño Chayanne se sumara a la lista de artistas que se embarcan en giras por Latinoamérica y dejen por fuera a Panamá. El intérprete de “Torero”, que inició su tour "Bailemos Otra vez" en agosto pasado alrededor de Estados Unidos, anunció nuevas fechas para Centroamérica e inexplicablemente se olvidó de Panamá.

Luego de su última gira global realizada entre 2018 y comienzos de 2020, Chayanne regresa a los escenarios aprovechando el éxito que ha tenido su último álbum de estudio "Bailemos Otra Vez", lanzado el año pasado tras nueve años sin hacer música nueva. Los primeros afortunados en disfrutar del repertorio del boricua han sido los fanáticos de Estados Unidos y Canadá, región donde dará más de 40 conciertos hasta final de año. En medio de esta gira, el cantante ha querido sorprender a sus fanáticos centroamericanos anunciando sus fechas para 2025.

Así las cosas, Chayanne iniciará su recorrido por Centroamérica en El Salvador donde se presentará el 20 de marzo, luego llegará a Guatemala el 22 de marzo, mientras que el 27 será el turno para Tegucigalpa, Honduras. Posteriormente viajará a Managua, Nicaragua el 29 y cerrará en San José, Costa Rica, el 5 de abril de 2025. Sin embargo, en la lista no aparece Panamá, pese a que somos parte de Centroamérica. Si bien, el artista todavía no ha anunciado sus fechas para el resto de Latinoamérica, lo que aún deja una pequeña luz de esperanza, este nuevo anuncio no ha sido del agrado de los panameños que mostraron su decepción en las redes sociales.

"Que pasó con Panamá"; "Y Panamá? Otro más que nos pasa de largo"; "Cuando en Panamá, aquí te estamos esperando!!!"; "Y Panamá?"; "Y panamá cuandooooo", son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación del cantante en Instagram.

No es la primera vez que artistas de talla mundial realizan gira por Latinoamérica y pasan por alto Panamá. En los últimos años, famosas bandas como Coldplay, Foo Fighters o Metallica, por citar algunas, se han presentado en nuestro hermano país Costa Rica y no han venido a Panamá. Otros casos como Jonas Brothers, Harry Styles, U2, Dua Lipa, Luis Miguel, RBD y más recientemente Shakira quienes han escogido Colombia como parte de sus giras mundiales y no así nuestro país.

No obstante, son varios los factores que influyen a la hora de que un artista escoja los países donde se presentará en concierto. Si bien, los promotores y organizadores en Panamá están haciendo un esfuerzo extraordinario por traer a los mejores artistas al país, existen circunstancias y elementos alternos que juegan un papel fundamental para que esto en efecto se dé. Entre los más importantes destacan, los costos de producción, el potencial de venta de entradas, la infraestructura y logística, la situación económica del país, el calendario y los patrocinadores.