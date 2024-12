El Chevrolet Nova que perteneció a Paul Walker sale a subasta

El icónico Chevrolet Chevy II Nova Sport Coupe de 1967, que alguna vez perteneció al actor de la saga Rápido y Furioso será llevado a subasta. Este vehículo, modificado según el gusto del actor, representa no solo un clásico del diseño automotriz, sino también una conexión directa con el legado de Walker en la pantalla grande y fuera de ella.

El Nova fue entregado a Walker en 2004 tras la filmación de "2 Fast 2 Furious" en 2003, según Motor Authority. Este Chevrolet, símbolo del amor del actor por los autos musculosos, se convirtió en un reflejo de su pasión por la velocidad y el diseño automotriz. Según la plataforma Bring a Trailer, encargada de la subasta, el vehículo ha sido ampliamente modificado, combinando la estética clásica con un rendimiento moderno.

Este auto cuenta con un motor Vortec V-8 de 5.3 litros, acoplado a una transmisión automática 4L60-E de cuatro velocidades, lo que le otorga una potencia impresionante y una conducción funcional. Además, incorpora un diferencial Positraction, optimizando la tracción en las ruedas traseras, ideal tanto para uso cotidiano como para exhibiciones automovilísticas.

El sistema de suspensión ajustable QA-1 y el eje trasero de cuatro brazos garantizan un manejo preciso, mientras que las modificaciones en el chasis, como el ensanchamiento trasero para neumáticos BFGoodrich T/A de 295 mm, mejoran la adherencia y estabilidad del vehículo, según Motor Authority.

A pesar de las actualizaciones técnicas, el Nova conserva gran parte de su diseño original de 1967. Según Bring a Trailer, el capó presenta una leve protuberancia que resalta la potencia del motor, mientras que en el interior destacan indicadores Autometer y un volante de diseño aftermarket. Estas adiciones mantienen la autenticidad del modelo clásico mientras reflejan el estilo personal de Walker.

Más allá de su carrera en Rápido y Furioso, Paul Walker fue un auténtico entusiasta de los automóviles. Su amor por los autos musculosos estadounidenses contrastaba con los vehículos japoneses que caracterizaron a su personaje en la franquicia. Este Nova es un ejemplo perfecto de esa pasión, representando un vínculo entre el hombre y el personaje que marcó una generación.

Paul Walker falleció trágicamente el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico en Valencia, California, a los 40 años. Walker viajaba como pasajero en un Porsche Carrera GT conducido por su amigo y asesor financiero, Roger Rodas. El automóvil se estrelló contra un poste y un árbol, lo que provocó que se incendiara casi de inmediato. Ambos murieron en el lugar. Investigaciones posteriores revelaron que el exceso de velocidad (aproximadamente 130-150 km/h en una zona limitada a 72 km/h) fue la principal causa del accidente.

Walker ganó reconocimiento mundial interpretando a Brian O'Conner en la franquicia The Fast and the Furious. Su química en pantalla con Vin Diesel fue un pilar para el éxito de la saga, que se convirtió en una de las franquicias más lucrativas de Hollywood. Además de Fast & Furious, Walker participó en películas como Joy Ride (2001), Into the Blue (2005), Eight Below (2006) y Takers (2010).

Walker dejó varios proyectos incompletos, incluido Furious 7 (2015), que fue terminado con la ayuda de efectos especiales y la participación de sus hermanos, Caleb y Cody Walker, como dobles. La película incluyó un emotivo homenaje a su memoria.