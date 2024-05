Christian Nodal anuncia su separación de Cazzu 8 meses después del nacimiento de su hija

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, dejó de una sola pieza a sus seguidores al anunciar en su cuenta de Instagram su separación de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu. El anuncio de su ruptura se da apenas ocho meses después del nacimiento de su hija Inti.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", escribió el cantante mexicano en un breve comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Minutos después, la argentina confirmaba la noticia con un mensaje en la misma línea que el mexicano, pero sin ahondar en las razones de la ruptura y desde cuándo están separados.

"Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana".

Los primeros rumores de que algo no andaba bien en la relación de los cantantes aparecieron a inicios de mayo de este año y se intensificaron cuando Nodal eliminó de su cuenta de Instagram todas las imágenes en las que aparecía junto a Cazzu, la madre de su hija.

La intriga aumentó cuando los fans notaron la ausencia de una felicitación pública por parte de Nodal a Cazzu en el Día de las Madres, un gesto que se esperaba ya que Cazzu compartió una publicación especial ese día. Por otro lado, según los reportes, la rapera publicó un mensaje que levantó aun más sospechas sobre una posible crisis de pareja.

"Lo que me falta de linda, me sobra de … pero eso no significa que no tenga temores que se caiga de…".

Después, la rapera apareció junto a un hombre, pero sus seguidores aclararon que se trataba del cantante Luck Rap, con quien grabó una colaboración musical.

Cazzy y Nodal se conocieron en 2022, poco tiempo después de que el mexicano anunciara su ruptura con Belinda. En junio de ese año se les vio por primera vez caminando de la mano por las calles de Guatemala. Posteriormente, en agosto la rapera confirmó su relación con el mexicano en los Premios Gardel 2022: "Bien, feliz… la verdad que in love", dijo a los medios de comunicación, reportó Glamour.

Ante los rumores de embarazo, en abril de 2023 Cazzu reveló que estaba esperando un bebé en pleno concierto en Buenos Aires, cuando dejó al descubierto su prominente pancita. Inti nació el 14 de septiembre de 2023 y los tres formaron una familia en Argentina, donde residían en una casa de campo.

*Con información de www.univision.com/Ashbya Meré*