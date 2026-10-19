Cindy Crawford despide a Presley Gerber casi un mes después de su muerte

La publicación conmemoró su vida desde la perspectiva de sus seres queridos, sin ofrecer información sobre las circunstancias del fallecimiento.

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford rindió homenaje públicamente a su hijo Presley Gerber el domingo 18 de octubre, casi un mes después de que el joven falleciera a los 27 años. La modelo compartió en Instagram un mensaje de despedida acompañado por un retrato en blanco y negro de Presley, con el que expresó el dolor de la familia y recordó el tiempo que pudieron compartir con él. La publicación marcó su primera reacción pública sobre la muerte ocurrida el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

El mensaje fue compartido en nombre de la familia y también estuvo firmado por su esposo, el empresario Rande Gerber, y su hija Kaia, modelo y actriz. “Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre”, escribieron.

La familia también destacó la forma en que el joven se relacionaba con otras personas y la manera en que se mostró ante el mundo. Crawford aseguró que se sentían orgullosos de “cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad”. El mensaje cerró con una despedida dirigida a Presley y una declaración de amor permanente: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho. Te amaremos por siempre, mamá, papá y Kaia”.

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La publicación estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro del joven, y rápidamente se convirtió en una expresión pública del duelo familiar. Crawford agradeció asimismo la ola de muestras de cariño que recibió después de conocerse el fallecimiento. La familia no ofreció nuevos detalles sobre las circunstancias de la muerte y pidió mantener el foco en el recuerdo de Presley, sin añadir información sobre la causa del deceso.

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, según informó entonces la representante de la familia. La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que el joven había fallecido mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, aunque no se precisó públicamente la causa. En aquel momento, la familia solicitó privacidad durante el proceso de duelo. Hasta el homenaje publicado por Crawford, no se habían difundido detalles oficiales que permitieran establecer una explicación definitiva sobre lo ocurrido.

Nacido en California en 1999, Presley era uno de los dos hijos que Cindy Crawford tuvo con Rande Gerber. Su hermana, Kaia Gerber, también desarrolló una carrera como modelo y actriz. Presley ingresó al mundo de la moda desde adolescente y debutó en una pasarela a los 16 años, cuando participó en una presentación de la firma italiana Moschino.

Posteriormente, desfiló para reconocidas casas de moda, entre ellas Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, además de las estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. También apareció en campañas publicitarias de Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, y en publicaciones como GQ Style y The New York Times Style Magazine. Su trayectoria lo situó en el circuito internacional del modelaje, al que había ingresado siguiendo un camino similar al de su hermana.

La despedida de Crawford llegó semanas después de la noticia y ofreció una mirada íntima al dolor que atraviesa la familia. El mensaje no se centró en la carrera pública de Presley, sino en su lugar dentro del hogar y en el afecto que, según sus padres y su hermana, seguirá acompañándolos.