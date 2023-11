De 55 horas a 4 días | Los matrimonios más fugaces de Hollywood

Probablemente el matrimonio más efímero de Hollywood que muchos conocen es el protagonizado por Britney Spears y su amigo de la infancia Jason Allen Alexander que en 2004 estuvieron casados solo por 55 horas, batiendo todos los récords históricos. Sin embargo, hay una larga lista de celebridades que pese a darse el sí en el altar, terminaron reculando más pronto de lo que canta un gallo.

Todas las parejas que toman la decisión de unirse en matrimonio, lo hacen con el fin de permanecer juntos a lo largo del tiempo con el compromiso de respetarse, aceptarse y amarse en las buenas y en las malas. Sin embargo, muchas veces lo que uno sueña no siempre termina convirtiéndose en realidad, lo que lleva a las parejas al divorcio.

No obstante, en ese espectro amoroso, existen parejas que se casaron por puro capricho y al final no pudieron superar las diferencias una vez comprometidos ya sea porque el tiempo no les dio para conocerse lo suficiente o porque terminaron sufriendo infidelidades o episodios de violencia.

Desde Jennifer López y Cris Judd, quienes se separaron en noviembre de 2001 después de ocho meses de matrimonio, hasta Britney Spears y Jason Alexander, aquí te compartimos el Top 10 de los matrimonios más cortos de Hollywood:

Jennifer López y Cris Judd: 8 meses

El 29 de septiembre de 2001, Jennifer López se casó por segunda vez en su vida con el bailarín y coreógrafo Cris Judd en una ceremonia que se llevó a cabo en su mansión de Santa Mónica. La novia eligió para la ocasión un vestido de Valentino valorado en miles de dólares en un evento sencillo pero exclusivo. Sin embargo, la felicidad de los contrayentes duró poco y en junio de 2002, ocho meses después de su boda, se separaron.

Lukas Gage y Chris Appleton: 6 meses

La estrella de la serie de Amazon White Lotus, y el famoso estilista de las Kardashian tuvieron un romance vertiginoso a principios de 2023 que culminó en una boda en Las Vegas oficiada por su amiga Kim Kardashian. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2023 se supo que Chris Appleton había solicitado el divorcio, citando "diferencias irreconciliables". Lo sorprendente es que la solicitud se presentó apenas unos días después de que la boda de la pareja apareciera en un episodio de The Kardashians.

Bradley Cooper y Jennifer Esposito: 4 meses

Después de salir durante un año, Bradley Cooper y Jennifer Esposito se casaron en una ceremonia discretamente en diciembre de 2006. Pero, cuatro meses después, la actriz solicitó el divorcio del futuro hombre vivo más sexy del mundo y le dijo a la revista People: "Es lo que debe ser. Tienes que seguir adelante, de eso se trata la vida: tomar una situación, sacar lo mejor de ella y seguir adelante".

Lisa Marie Presley y Nicolas Cage: 3 meses

Ser fanático de Elvis Presley durante toda su vida no fue suficiente para garantizar que el matrimonio del actor con la hija del Rey celebrado en agosto de 2002 fuera un éxito. Tres meses después que se realizara la ceremonia de boda secreta en Hawái en el vigésimo quinto aniversario de la muerte de la leyenda de la música, el actor solicitó el divorcio de la descendencia de su ídolo. "Estoy triste por esto, pero no deberíamos habernos casado en primer lugar", explicó Presley más tarde en un comunicado emitido por su publicista, Paul Bloch.

Kim Kardashian y Kris Humphries: 72 días

La socialité y el exjugador de la NBA se casaron el 20 de agosto de 2011 en una suntuosa celebración que costó más de 4 millones de dólares. En ese momento, Humphries era uno de los jugadores más importantes de la NBA, mientras que Kim eclipsaba la industria del entretenimiento gracias la exitosa serie Keeping Up with the Kardashians, por lo que el matrimonio se convirtió en un evento mediático que copó todas las portadas de las revistas norteamericanas. Lo que nadie imaginó es que la historia de amor solo duraría 72 días cuando en noviembre de ese mismo año, la empresaria solicitaba el divorcio aduciendo diferencias irreconciliables. Más de 10 años después de aquella ruptura, aún no se sabe con exactitud las razones que llevaron a Kim a pedir el divorcio más rápido que ligero.

Mario López y Ali Landry: 2 semanas

El actor y la modelo salieron durante seis años antes de dar el paso matrimonial, sin embargo, López admitiría que "no estaba listo para sentar cabeza" con la ex Miss Estados Unidos después que se casaran en el exclusivo resort Las Alamandas en México. Landry solicitó una anulación semanas después, citando "fraude" y "diferencias irreconciliables" después de que el actor admitiera haberle sido infiel durante su compromiso.

"La ha engañado durante varios años y ella se enteró la semana pasada", dijo a People una fuente cercana a la actriz en mayo de 2004. "Nunca tuvieron una luna de miel y él estuvo en un club la semana pasada sin su esposa".

Eddie Murphy y Tracey Edmonds: 2 semanas

Una boda en el paraíso se convirtió rápidamente en una luna de miel en el infierno para Murphy y Edmonds . Después de su ceremonia frente a la playa en la Polinesia Francesa el 1 de enero de 2008, los invitados a la boda que permanecieron en la isla aun recurdan a Murphy gritándole a Edmonds frente a la gente en algunas ocasiones, en una situación realmente embarazosa y muy lamentable.

Afortunadamente para los recién casados, la ceremonia no fue legalmente vinculante y los planes para una ceremonia civil en los EE. UU. fueron abandonados cuando la pareja terminó su unión después de dos semanas.

Carmen Electra y Dennis Rodman: 9 días

"Mi consejo para cualquiera es que no se case en Las Vegas ", le dijo la actriz a la revista People en 2019 después de que su boda espontánea en Sin City con la ex estrella de la NBA Dennis Rodman se volviera amarga. La pareja fiestera intercambió votos en la Pequeña Capilla de las Flores en las primeras horas del 14 de noviembre de 1998, pero el "gusano" solicitó una anulación del enlace matrimonial apenas nueve días después, citando "fraude" y "enfermedad mental", según reveló la agencia AP.

Nicolas Cage y Erika Koike: 4 días

Cage y Koike fueron vistos juntos por primera vez en abril de 2018 mientras estaban de vacaciones en Puerto Rico. Luego fueron fotografiados juntos nuevamente en mayo de ese año mientras salían a cenar en Los Ángeles. Si bien los dos mantuvieron una relación de bajo perfil, se casaron en Las Vegas el 23 de marzo de 2019. A pesar de solicitar su licencia de matrimonio y su certificado de matrimonio el mismo día, Cage solicitó una anulación de la maquilladora solo cuatro días después. las nupcias.

Britney Spears y Jason Alexander: 55 horas

Vestida como quien va a un partido de béisbol, con jeans, zapatillas y una gorra, Britney Spears apareció en una capilla de Las Vegas con su amigo de la infancia Jason Allen Alexander en un estado de ebriedad "considerable" para unir sus vidas en matrimonio en enero de 2004. En aquella época, Britney con 22 años recién cumplidos era la máxima estrella del pop juvenil y Alexander era un completo "desconocido" incluso para los fans más fieles de la princesita del pop.

La "aventura" duró solo 55 horas, tiempo suficiente para que Spears y su círculo se dieran cuenta de la locura que había cometido, por lo que presentó los documentos de anulación que decían: "La demandante Spears carecía de comprensión de sus acciones hasta el punto de que era incapaz de aceptar el matrimonio".

En sus memorias The Woman in Me, publicadas en octubre de 2023, Spears reflexiona sobre aquel momento: "él y yo no estábamos enamorados", escribió. "Honestamente, estaba muy borracho y probablemente, en un sentido más general en ese momento de mi vida, muy aburrido".