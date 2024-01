Actor Adán Canto de 'X-Men' y 'Narcos' fallece tras padecer en secreto cáncer de apéndice

El actor mexicano Adán Canto, quien destacó en Hollywood por su trabajo en 'X-Men' y en las series 'Designated Survivor' y 'Narcos', entre muchas otras, falleció el lunes a los 42 años tras luchar en secreto contra el cáncer de apéndice, indicaron distintos medios de México y Estados Unidos. El último trabajo de Canto fue en la serie de Fox 'The Cleaning Lady', versión estadounidense basada en la argentina 'La chica que limpia', en la cual interpretaba al mafioso Arman Morales, quien le ofrece protección a la mujer a cambio de que esta realice trabajos de limpieza en situaciones ilícitas.

Canto, quien nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, norte de México, creció entre la cultura mexicana y la estadounidense. "De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas", dijo en un una entrevista para la agencia EFE en febrero de 2022.

Pero Adán Canto nunca imaginó que su camino estaba en la actuación ya que su primer gran sueño era ser cantante y compositor y para probar suerte en ello, durante su adolescencia, emigró a la Ciudad de México para buscar una carrera en la música. Y sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio en comerciales y programas de televisión. "Ser actor era algo que me llamaba la atención, pero nunca me imaginé que fuera posible, pensaba que era algo que hacían personas que heredaban ese tipo de posiciones", relató.

Canto desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y uno de sus proyectos más sonados fue su papel de Sunspot en 'X-Men Days of Future Past' (2014). Entre sus numerosas actuaciones, destacan su papel de vicepresidente electo Aaron Shore en 'Designated Survivor', o del político Rodrigo Lara Bonilla en la serie 'Narcos.

Aunque ser un personaje de 'X-Men' es importante, Canto consideró que su papel en la serie 'The Following' (2013) fue uno de los trabajos más contundentes en su vida. Este papel en esta serie dramática fue definitivo en su carrera ya que interpretó al personaje Paul Torres. Precisamente The Following cuenta la historia de un exagente del FBI inmerso en una red de asesinos en serie. "Fue el primer proyecto que cambió mi vida totalmente; Paul Torres fue un personaje que me encantó desarrollar, con muchos problemas psicológicos, y trabajar con (Kevin) Bacon fue genial. Después de esa serie se me abrieron las puertas", aseguró.

Para Canto su trabajo en Estados Unidos, siendo latino, era muy importante. "Es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente", dijo en aquella entrevista.

El actor Kiefer Sutherland, quien compartió reparto con el mexicano en 'Designated Survivor' le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida en sus redes sociales.

"Parece que últimamente he tenido que hacer demasiadas publicaciones como esta, pero estoy desconsolado por la partida de Adan Canto. Era un alma maravillosa. Como actor, sus ganas de hacer bien las cosas, de ser grande, y luego mejorar, eran en verdad impresionantes y será sumamente extrañado. También estoy desconsolado por su esposa, Steph, y sus dos pequeños hijos. Adan, descansa en paz", escribió Sutherland junto con una imagen en la que aparecían ambos.