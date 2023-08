Actor David Ostrosky falleció a los 66 años después de luchar contra un tumor en el brazo

David Ostrosky, el reconocido actor de icónicas telenovelas que marcaron toda una época en la pantalla chica, falleció la tarde del jueves 17 de agosto a los 66 años, informó La Asociación Nacional de Actores de México. Aunque de momento se desconocen las causas de muerte del histrión mexicano, se sabe que Ostrosky venía batallando con un tumor cancerígeno desde hace más de un año que le provocó la amputación de uno de sus brazos.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue Vencer la ausencia. Descanse en paz”, escribió la organización en su cuenta de Twitter

La última producción en la que participó fue la telenovela Vencer la Ausencia en 2022. Sin embargo, se vio obligado a abandonar abruptamente las grabaciones luego de presentar fuertes dolores en uno de sus brazos.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en aquella ocasión.

El dolor provocado por el tumor era tan grande que los doctores tomaron la difícil decisión de amputarle el brazo. A pesar de que se trataba de un tumor benigno, el dolor le impedía incluso articular movimiento y los tratamientos no pudieron evitar la extirpación de esta parte de su cuerpo.

A lo largo de su destacada trayectoria, el histrión participó en más de 50 melodramas, teniendo papeles en algunos como: La Antorcha Encendida, El Vuelo del Águila, María la del Barrio, Rosa Salvaje, Marisol, Destilando Amor, Agujetas de Color de Rosa, Carita de Ángel, Soy Tu Dueña y Cuando Me Enamoro.

En el cine participó en el filme Como Agua para Chocolate y en la serie de Netflix La Casa de las Flores, además de aparecer en diversos capítulos de la recordada serie Mujer: Casos de la Vida Real, producida y conducida por Silvia Pinal.