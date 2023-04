Actor de 'La Casa de las Flores' sufre la amputación de uno de sus brazos

El reconocido villano de telenovelas David Ostrosky con más de 40 años de trayectoria en la pantalla chica, fue sometido a una operación para amputarle un brazo luego que se descubriera que tenía un tumor. A pesar que los doctores probaron todos los tratamientos posibles para remover el tumor y salvarle el brazo, finalmente terminaron tomando la decisión de amputarlo para salvar la vida del actor.

El histrión de 66 años, habría sido sometido a la operación en la segunda semana de abril, según dio a conocer el medio TV Notas, aunque de momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del propio actor o de sus familiares.

Diversos medios mexicanos señalaron que todo sucedió cuando Ostrosky empezó a padecer problemas de salud en agosto de 2022. Por aquella época, el actor presentaba fuertes dolores en el brazo, cuello y la columna, por lo que se sometió a una serie de exámenes y resonancias magnéticas que dieron como resultado el hallazgo de un tumor cancerígeno en uno de sus brazos.

Se especula que esta habría sido la razón por la que David se retiró de las pantallas y dejar a un lado el personaje de Homero Funes, que en ese momento grababa para la novela Vencer la Ausencia.

En una entrevista con el canal de La Estrella el actor relató cómo fue que dieron con el diagnóstico.

“A mí lo que me dolía era el brazo y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo ‘el dolor no es del cuello, tienes que hacerte una resonancia en el brazo’. Dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo que agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde te afecte”, comentó vía telefónica.

El medio además señala que el actor se habría sometido a sesiones de quimioterapia e inmunoterapia; sin embargo, los resultados no fueron los esperados, por lo que los médicos habrían procedido con la cirugía para amputarle el brazo y así evitar que le afectara otros órganos.

La cirugía habría sido un éxito y según TVNotas se encuentra en recuperación, aún en el hospital, acompañado de su esposa Belinda y sus hijos, esperando terapia para regresar con normalidad a la televisión.

David Ostrosky es originario de la ciudad de México y es de padre ruso y madre polaca. Cuenta con una amplia trayectoria actoral con participaciones en destacadas novelas como María Mercedes, Agujetas de color de rosa, María la del barrio, entre otros, y más recientemente había estado trabajando en producciones como Vencer la ausencia, Por amar sin ley, Muy padres, No me dejes, Por siempre mi amor, Un refugio para el amor, Una familia afortunada.

La actuación también lo ha llevado a participar en series de televisión, como Mujer caso de la vida real, Mujeres asesinas, La casa de las flores, entre otras.