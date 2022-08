Actor de Mi pobre angelito es acusado de violación

Uno de los personajes más queridos de la clásica película navideña que lanzó al estrellato a Macaulay Culkin, se encuentra inmerso en un caso de violación ocurrido en el 2017.

El actor Devin Ratray quien le dio vida a Buzz McCallister -uno de los hermanos del famoso y travieso Kevin McCallister- en la exitosa película de 1990 “Mi pobre angelito”, está bajo investigación en Nueva York luego que fuera acusado de violar a una amiga en 2017.

Lisa Smith, amiga del actor, aseguró que la policía archivó el caso, lo que hizo que durante estos últimos cinco años no se investigara a Ratray.

Según la declaración de Smith, el actor de 45 años la drogó en su apartamento de Manhattan hace cinco años para después agredirla sexualmente. Ella lo denunció ante las autoridades poco después del ataque sexual.

Ratray negó las acusaciones en su contra y le dijo a CNN que “no tuve relaciones sexuales” con Smith.

El actor fue arrestado el año pasado por cargos de violencia doméstica. Su novia lo acusó de intentar estrangularla durante una discusión. Fue liberado tras el pago de una fianza de USD 25,000 y se declaró inocente.

Smith le contó a CNN como ocurrieron los hechos: fue el 21 de septiembre de 2017 cuando se reunió con Ratray para tomar una copa junto con su hermano y otro amigo. Luego, más tarde fueron al apartamento de Ratray, donde afirmó que el actor la drogó.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, dijo Smith al medio.

La mujer afirmó que el ataque duró una “eternidad” y que solo pudo recuperar el control de su cuerpo alrededor de las 2 p.m. del día siguiente cuando huyó del apartamento. El día después de la agresión, Smith le contó lo sucedido a una amiga, a su hermana y a uno de sus hermanos, y luego le envió un mensaje de texto a Ratray, quien le negó haberla violado.

Tras el accionar del actor, la mujer presentó un informe policial unas semanas más tarde y se reunió con un detective de la policía de Nueva York en Salt Lake City. Según CNN, el caso fue archivado porque el agente que recibió el informe policial pensó que Smith no quería presentar cargos contra Ratray.

En el momento del incidente, ella viajó desde otro estado para ser entrevistada en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y les proporcionó la ropa que llevaba puesta la noche del ataque.

*Con información de CNN e Infobae*