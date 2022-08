¿Fin de la polémica? Sech llama a Darell para aclarar acusaciones

Después de las explosivas declaraciones del cantante puertorriqueño donde calificaba al artista panameño como ‘puerco’, ‘oportunista’, ‘malagradecido’ y otros adjetivos cargados de enojo y desprecio en sus redes, porque que según Darell, el Peluche no lo había apoyado en la promoción de su nueva canción juntos ‘Dame Break’, Sech finalmente rompió el silencio y habló al respecto.

"Dame Break la metimos sin promo de Sech, que le dio Alzheimer también y se le olvidó quién lo trajo a el juego, everybody go to the disco... Ese fue el tipo", soltó el boricua hace unos días en sus historias de Instagram donde etiquetó al Sech.

Hasta ahora, el Sech no se había pronunciado acerca del tema. Sin embargo, cerca de la medianoche de ayer, el cantante panameño publicó una foto donde se le ve en una video llamada con Darell y el puertorriqueño aparece sonriendo con un oso del Sech, además de etiquetar su usuario junto con emojis de corazones y de risa.

“Mi gente, por problemas y situaciones muy personales he estado ausente en las redes sociales y se malinterpretaron algunas cosas, entre esas cosas, no tuve la oportunidad de explicarle a Darell todo lo que estaba sucediendo. La canción “dame break” me encanta y si no la han escuchado lléguenle de una. Pero en todas las situaciones de la vida aprendemos cosas y de las más sencillas, Darell todavía guarda mi primer merch, o sea ni siquiera yo lo tengo y eso me puso bien feliz, yo creo que al igual que yo todos discutimos o tenemos diferencia con nuestros amigos en algún momento, pero al final la amistad supera cualquier situación y eso sucedió el día de hoy! Panamá y Puerto Rico. Una sola familia”, expresó el cantante panameño en otra story de Instagram.

A continuación, subió una promo del video de la nueva canción con el comentario de “Y vamos a seguir sacando palos” con varios emojis de fuego y la cuenta de Darell etiquetada. A esta historia se le puede ver una respuesta en la cuenta de Darell.

“Usted es mi hermano y gracias por hablar conmigo y dejarme saber tu sentir aquí siempre vamos a estar con los brazos abiertos para ti como desde el día 1 ojalá todo se te arregle mi broo. Love you”, respondió el cantante puertorriqueño a la historia del panameño.

Además, ambos publicaron historias donde afirman que ya todo está en paz. De la misma manera, Darell les pidió a sus seguidores que comentaran en una de sus publicaciones promocionando su canción con el Sech. “SOLO SE ACEPTAN COMENTARIOS POSITIVOS NO NEGATIVOS”, comentó él mismo.