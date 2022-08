¿Qué pasó entre Sech y Darell y por qué acusó al panameño de tener Alzheimer?

Sin duda, una de las canciones que internacionalizó al peluche panameño fue el éxito mundial ‘Otro Trago’ que rápidamente se convirtió en uno de los himnos musicales del año 2018 y llenó de galardones al artista del barrio de Río Abajo. La lírica de la canción es interpretada junto al puertorriqueño Darell Castro, quien además de escribir la letra junto a Sech, es quien le da el toque de rap al tema con su ya conocido “Everybody go to the disco”.

No obstante, y a pesar del éxito en conjunto, parece que la relación entre ambos artistas no es ni mucho menos cordial, luego que se dieran a conocer unas declaraciones del puertorriqueño donde califica al panameño de ‘puerco’, oportunista’, ‘malagradecido’ y otros adjetivos cargados de ira y desprecio.

Pero, ¿qué ocurrió entre ambos para que Darell le tirara con ‘arma de grueso calibre’ a Sech?

Ocurre que, tras el éxito de ‘Otro Trago’, Darell estuvo alejado de los estudios de grabación y las redes sociales, para dedicarse a su familia. Luego de un tiempo, el puertorriqueño inició la producción de su nuevo álbum musical con la colaboración de otros grandes reguetoneros en los que se encontraba incluido el panameño. Según contó el propio Darell a un programa de República Dominicana, el primer sencillo de su nuevo álbum decidió que fuera ‘Dame Break’ junto al Peluche, ya que como el panameño le había dado la oportunidad a él de participar de su éxito mundial, él quiso retribuirle de la misma manera.

Sin embargo, por temas de agenda, la grabación de la canción se retrasó, lo que llevó a que ambos artistas tuvieran que grabara por separado sus partes individuales. Tras superar varios obstáculos, finalmente el boricua pudo estrenar la canción el pasado mes de julio. Y cuando todos creíamos que los artistas estarían disfrutando de otro éxito internacional llegaron las fuertes y lamentables declaraciones de Darell.

El boricua acusó a Sech de no haber hecho absolutamente nada por promocionar su canción “Dame Break”, asegurando que el tema estaba pegado sin ‘la promo de Sech’

"Dame Break la metimos sin promo de Sech, que le dio Alzheimer también y se le olvidó quién lo trajo a el juego, everybody go to the disco... Ese fue el tipo", soltó el boricua en sus historias de Instagram en el que incluso se atrevió a taguear la cuenta del panameño.

Pero eso no fue todo. Darell se despachó diciendo que Sech era un malagradecido y le advirtió a otros artistas del género que no se metieran en la tiradera.

“El hombre [Sech] es puerco y el puerco es puerco, eso no cambia… Y pueden decir lo que les dé la gana, ese cabr*n lo parí yo por el bic** mío, me entienden… se prendió con una frase mía y es un malagradecido”. — Darell

Las declaraciones llegan meses después que Darell se involucrara en una polémica con su compatriota Alex Gárgolas, luego que este último criticara a varios cantantes chilenos del género urbano y Darell saliera en defensa de ellos.

De momento, Sech no se ha pronunciado al respecto y se mantiene concentrado en sus presentaciones a nivel internacional.