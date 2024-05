Actor de ‘Stranger Things’ reveló que fue acosado por una mujer de más de 40 años

El actor Gaten Matarazzo, quien interpretó a Dustin en Stranger Things reveló un dato perturbador que sufrió a causa de una fan que le hizo una confesión y lo incomodó haciendo que el recuerdo fuera perdurable en su mente y sintiera escalofríos cada vez que lo piensa.

El acoso ha sido un elemento de cuidado para las personas y con la evolución de los derechos humanos se ha ampliado la concientización al respecto. Sin embargo, esta información ha pasado inadvertida para algunas personas, quienes aún hostigan con o sin tener la menor idea de que lo que hacen es ilegal e inapropiado.

Famosos como Drake Bell lo han revelado, y ahora el actor Matarazzo se unió a un grupo amplio de celebridades que expresan perturbadores instantes que han sufrido por parte de un fan o seguidores.

En entrevista con el podcast ‘Inside of You’, el actor de 21 años dijo: “Una mujer de más de 40 años me dijo directamente: ‘He estado enamorada de ti desde que tenías 13’” y añadió que esto todavía lo sigue perturbando pues no existe ni la mínima posibilidad de que ella lo dijera como una mera admiración profesional: “Ella me confesó: ‘Soy consciente de la diferencia de edad entre tú y yo’. Y entonces, sin saber qué decirle, le respondí que estaba bien. Eso fue muy duro”, añadió.

Incluso, la hija de la mujer quien estaba junto a ella cuando expresó eso al actor le cuestionó extrañada a su madre lo que acababa de decir, pero la mujer hizo caso omiso.

Es inapropiado que una persona mayor exprese a un menor de edad que está enamorado de él por varias razones fundamentales:

Diferencia de poder y control: La relación entre un adulto y un menor está marcada por una diferencia de poder significativa. Los adultos tienen mayor experiencia y control, lo que puede llevar a situaciones de manipulación y coerción. Un menor de edad no tiene la madurez emocional ni la capacidad para entender o manejar una relación romántica con un adulto de manera equitativa.

Desarrollo psicológico y emocional: Los menores de edad están en etapas cruciales de desarrollo psicológico y emocional. Una declaración de amor por parte de un adulto puede causar confusión, estrés y daño emocional, interfiriendo con su desarrollo saludable.

Aspectos legales: En muchos países, las leyes prohíben las relaciones románticas y sexuales entre adultos y menores de edad. Estas leyes están diseñadas para proteger a los menores de la explotación y el abuso.

Impacto en el bienestar del menor: El impacto de una relación inapropiada con un adulto puede ser duradero y perjudicial, afectando la autoestima, las relaciones futuras y la salud mental del menor. Los menores pueden sentirse presionados a corresponder sentimientos que no comprenden completamente, lo que puede llevar a traumas y problemas psicológicos a largo plazo.

Ética y moralidad: Desde un punto de vista ético y moral, los adultos tienen la responsabilidad de proteger y guiar a los menores, no de aprovecharse de ellos. Expresar sentimientos románticos hacia un menor es una violación de esta responsabilidad.

Prevención del abuso sexual infantil: Este tipo de declaraciones pueden ser un indicio de grooming, un proceso en el que un adulto prepara a un menor para una futura explotación sexual. Las autoridades y la sociedad en general tienen el deber de proteger a los menores de estas situaciones.