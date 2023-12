Actor de Spider Man reveló que lleva 5 años sin pagar el recibo del agua

El actor británico, Tom Halland, famoso por darle vida al personaje de Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel durante los últimos años, confesó en una reciente entrevista que dejó acumular una deuda de miles de dólares en su facturación de agua porque creía que en Inglaterra el suministro era gratis.

La estrella de 27 años, recientemente anunció su retiro temporal de la actuación, tras sufrir un desgaste emocional provocado por la constante presión de la industria de Hollywood. Holland decidió tomarse un año sabático para descansar y dedicarse a la cotidianidad del día a día. Este tiempo no solo le ha servido para reorganizar su vida y compartir con su familia, sino también para hacerse cargo de algunas responsabilidades que toda persona adulta tiene, como el hecho de pagar facturas para vivir, algo que desconocía, y que le ha llevado a pasar cinco años sin pagar la factura del agua.

En una entrevista para la revista Hollywood Reporter, el actor reveló que creía que el servicio de agua en Reino Unido era gratis, por lo que pasó cinco años sin pagar su facturación, lo que hizo que se le acumulara una deuda de miles de dólares

“Me enteré de que no había pagado mi factura del agua durante cinco años, pero solo porque no sabía que había que hacerlo. Simplemente, pensaba que el agua era gratis en Inglaterra”, compartió el actor.

Luego de terminar la filmación de la serie ‘The Crowded Room’, Holland anunció que se retiraba de la actuación por un tiempo porque el personaje le había dejado extremadamente cansado a nivel mental y necesitaba desconectarse para tomar un descanso.

“Creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, señaló.

Tras esto, el actor decidió trasladarse a Reino Unido, donde reside junto a su familia para pasar más tiempo “en un solo lugar”, y también para centrarse en recuperarse de la adicción al alcohol que sufre desde hace años. “Necesitaba resetear, realmente necesitaba un descanso. He estado actuando desde que tenía once años sobre el escenario en Londres y no he tenido un descanso desde entonces. También he tenido mucha suerte, no lo doy por sentado”.

