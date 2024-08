Actriz de Star Wars anuncia que padece la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune incurable

Daisy Ridley, de 32 años, expresó cómo ha sido su lucha contra la enfermedad Graves, un trastorno del sistema inmunológico que afecta a la glándula tiroides, luego de que recibiera el diagnóstico de esta condición en septiembre del 2023.

La mujer detalló que inicialmente pasó por alto los síntomas (incluidos su ritmo cardíaco acelerado, pérdida de peso, fatiga y temblores en las manos) porque, en ese momento, estaba saliendo de un papel en el thriller Magpie.

“Pensé: ‘Bueno, acabo de desempeñar un papel muy estresante, probablemente es por eso que me siento mal’”, dijo Ridley, a quien previamente le habían diagnosticado endometriosis cuando era adolescente y ovarios poliquísticos cuando tenía 20 años.

Sin embargo, se fue agravando tal y como les sucedió a otras celebridades del mundo del entretenimiento a quienes los médicos les diagnosticaron Graves; Wendy Williams, Missy Elliot y Jenny Molen, quienes igual que la actriz se sentían cansadas y nerviosas.

“Fue divertido, pensé: 'Oh, pensé que estaba enojada con el mundo'”, bromeó sobre sus ataques de irritabilidad “pero resulta que todo está funcionando tan rápido que no puedes relajarte”.

Aunque actualmente la enfermedad de Graves no tiene una cura, hay algunos tratamientos que puedes disminuir su impacto en el ser humano, como por ejemplo los ajustes en las dietas, el ejercicio y los medicamentos diarios, algo que seguramente no le quedará tan complicado a Ridley, quien es vegana y ha intentado eliminar el gluten para disminuir su inflamación.

“Antes no me había dado cuenta de lo mal que me sentía”, compartió Ridley. “Luego miré hacia atrás y pensé: ¿Cómo lo hice? Es una hora solo para mí y es mi momento para hacer lo que necesito para sentirme bien”, añadió respecto a su régimen alimenticio.

¿Qué es la enfermedad de Graves?

La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides, provocando una hiperactividad que a la larga resulta en hipertiroidismo. Esta condición, hace que el sistema inmunológico produzca anticuerpos que estimulan la producción excesiva de hormonas tiroideas.

Los síntomas pueden incluir pérdida de peso, nerviosismo, temblores, intolerancia al calor, fatiga, y en algunos casos, exoftalmos (ojos saltones). También puede haber problemas cardíacos, como palpitaciones y aumento de la frecuencia cardíaca. El tratamiento puede incluir medicamentos antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía, dependiendo de la gravedad de la enfermedad.