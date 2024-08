Hipertensión, la invisible y mortal enfermedad que cobra miles de vidas cada año ¿Cómo prevenirla?

Ciudad de Panamá, Panamá/La presión arterial es uno de los indicadores que tiene nuestro cuerpo para informar que el sistema cardiovascular se encuentra sano. Esta medida, que refleja la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea la sangre, juega un papel indispensable en el funcionamiento del sistema circulatorio.

Sin embargo, cuando se encuentra fuera de los rangos normales, puede dar lugar a serios problemas de salud, inclusive causar la muerte.

Un nivel normal de presión arterial es típicamente alrededor de 120/80 mmH, así lo explica el doctor Eddy Cabrera, un especialista en Salud Pública, a quien TVN-2.com consultó para conocer más a fondo los factores asociados a esta enfermedad.

La presión se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa con dos números: la presión sistólica (el número superior), que indica la presión cuando el corazón late, y la presión diastólica (el número inferior), que muestra la presión cuando el corazón está en reposo entre latidos.

En nuestro país la presión alta está causando estragos, y algunas personas tienen más predisposición que otras. Sin embargo, existe algunas acciones que puede hacer para evitarla.

En 2023, el análisis de situación de salud de la mortalidad realizado por el Ministerio de Salud (Minsa), reflejó que la hipertensión es la tercera causa de morbilidad esencial primaria, registrando un 3.8% (55110) de los diagnósticos.

El mismo informe señala que la distribución proporcional de casos evidenció que el 94% se reportaron en adultos mayores de 35 años, en donde las personas con edad por encima de 60 años concentraron el 53.5% (27,692) de los diagnósticos en las instalaciones públicas.

Mientras que el porcentaje por sexo fue de 65% para mujeres y 35% para hombres, es decir que se registraron 1.86 veces más casos en mujeres que en hombres.

Del mismo modo, las cifras del censo de salud preventiva del Minsa indicaron que la hipertensión arterial representa entre un 20 a 25% de las muertes registradas de manera anual, y afecta a más del 37% de la población mayor de 40 años.

El impacto que tiene esta enfermedad a nivel mundial es un 25% de la población adulta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entonces, ¿Cuáles son los factores de riesgo?

Cabrera aclaró a TVN-2.com que la hipertensión (presión alta) es la única que produce afectaciones más graves a la salud, y la hipotensión (presión baja) causa molestias más ligeras, pero no al punto de provocar la muerte, como sí lo puede llegar a hacer la presión alta.

“Normalmente, entre el 10 y el 20% de la población tiene presión alta, pero la mayoría de las personas no lo han determinado, no le hacen caso a la presión alta”, indicó el médico.

Explicó que existen diversos factores que causan la hipertensión, entre ellos se encuentran:

Alimentación alta en sodio: El consumo excesivo de sal puede aumentar la presión arterial al hacer que el cuerpo retenga líquidos.

El consumo excesivo de sal puede aumentar la presión arterial al hacer que el cuerpo retenga líquidos. Estrés: El estrés crónico puede provocar aumentos temporales en la presión arterial y contribuir a su elevación constante. También puede causar la muerte.

El estrés crónico puede provocar aumentos temporales en la presión arterial y contribuir a su elevación constante. También puede causar la muerte. Falta de ejercicio: La inactividad física puede llevar al aumento de peso y a una presión arterial más alta.

La inactividad física puede llevar al aumento de peso y a una presión arterial más alta. Genética: La predisposición hereditaria también juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad.

La predisposición hereditaria también juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Alimentación alta en grasas: El aumento del colesterol y triglicéridos también aumentará la presión.

El informe del Minsa detalla que la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (Enspa) concluyó que solo el 7.1% de los encuestados mayores de 18 años, no era hipertensos, el 41.6% eran hipertensos no diagnosticados y 51.3% eran hipertensos y de estos últimos, el 9.2% 40 no estaban controlados.

Al ahondar en la alimentación de los individuos, registraron un alto consumo de alimentos fritos y bajo consumo de frutas y vegetales.

¿Qué población tiene más riesgos?

De acuerdo con Cabrera, las personas que padecen de diabetes, tendrán una predisposición a sufrir de hipertensión. De igual forma, las personas mayores, de 50 años en adelante, aunque aclara que no todas las personas mayores sufrirán de hipertensión. También, las personas con obesidad tendrán mayores riesgos de padecer esta condición.

"Es importante que nos controlemos nuestros riñones, porque el que manda en presión, es el riñón, él se encarga de filtrar, de sacar el exceso de sal, cuando es demasiado”, detalló el especialista.

Indicó que, en el caso de los diabéticos, ocurre porque "las arterias, las venas, se van dañando, y se vuelven más frágiles, más duras, y entonces aumenta la presión".

Signos de alarma

El informe del Minsa confirmó que "la hipertensión es catalogada como una enfermedad que mata de maneta silenciosa", esto es porque los síntomas parecen estar "ocultos" durante varios años, y sin ser detectados por el individuo.

Algunos de los síntomas comunes que puede presentar una persona son: dolores de cabeza, mareos o vértigo, visión borrosa, fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar y palpitaciones. No obstante, las personas no prestan mucho cuidado a este tipo de sensaciones, sino cuando ya la enfermedad ha evolucionado.

El doctor Cabrera explicó que, cuando la presión sistólica supera los 180 mmHg y la diastólica 110, es entonces cuando se produce una "ruptura de capilares" que puede provocar un derrame o accidentes cerebrovasculares.

"Cuando dicen le dio un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, es que en algún momento, de alguna parte del cuerpo, no resistió la presión tal alta que tenía, y esa vena puede dar graves problemas", afirmó.

Para evitar llegar a este punto, indica que es importante realizar los chequeos anuales o cada seis meses para descartar cualquier tipo de situación irregular en el sistema cardiovascular que puede concluir en la muerte.

"Los síntomas son pocos porque el cuerpo se va acostumbrando a la presión alta, y no da mucha molestia, da molestia cuando esa presión es demasiada alta y el cuerpo no la puede soportar", subrayó.

¿De qué manera se puede prevenir?

La solución parece ser sencilla. Tener una alimentación balanceada, dormir bien, realizar ejercicio, manejar el estrés, y tener buenos hábitos en general, son acciones que podrán ayudar a mitigar el riesgo de sufrir o morir a causa de un mal cuidado de la presión.

"El primer paso es cambiar su sistema de vida. Esa es la primera medida antes de entrar en la parte farmacológica", puntualizó Cabrera. El estrés crónico, un ejercicio muy intenso, o un enojo muy fuerte, también puede alterar la presión por completo, y ocasionar la muerte, añadió Cabrera.

"No hay que esperar a que tengamos problemas. Si nuestros riñones están sanos totalmente, el riñón se encarga de botar el exceso de sal, no hay problema. Entonces, debemos tener como costumbre, no comer tanta sal, que un día como un salado chino, no importa, porque en un pequeño momento y eso el riñón se encarga de limpiarlo. Pero, si lo hacemos continuamente, saturamos la capacidad del riñón del limpiar esa sangre", recalcó.

Otra forma de prevenir, es la atención primaria en salud, pero Cabrera criticó esta situación y dijo que está muy "lejos de ser óptima".

El doctor recomienda que, "todos los panameños debemos tener un control anual, porque de no tenerlo, significa que la atención primaria no sirve". El punto que explica es que, al no tener una atención primaria, la salud de la persona empeora a tal grado que queda en la sala de cuidados intensivos, y eso, si se mide, representa un gasto de hasta 30,000 dólares, para la persona, o para el Estado.

El informe del Minsa, publicado en diciembre de 2023, indica que la prevalencia para 2021 fue de 10,842.9 casos por 100,000 habitantes. De estos, la tasa por sexo fue de 8,935.6 casos en hombres y 12,755.8 casos en mujeres.

La mayor prevalencia siguen siendo los adultos de 60 años y más con una tasa de 35, 848.1 comparada con las tasas del grupo de 20 a 59 años y los menores de 20 con tasas de 9,847.7 y 2,960.4 casos, respectivamente.

Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este y San Miguelito, son las regiones con mayor prevalencia, las cuales registran unos 11,020.1 casos por 100,000 habitantes en ese año.