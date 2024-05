Actriz Mamie Laverock en estado crítico tras caerse del balcón de un quinto piso

La actriz Mamie Laverock, quien actuó en la serie When Calls the Heart del canal de Hallmark, la película This Means War junto a Reese Witherspoon y la serie de Netflix A Series of Unfortunate Events, se encuentra entre la vida y la muerte tras sufrir una grave caída de un balcón desde cinco pisos.

La joven de 19 años ha recibido ayudas a través de la plataforma GoFundMe, que ya acumula más de 28 mil dólares, en la que sus allegados han intentado recaudar fondos para lograr reunir el dinero necesario para que la actriz recupere con normalidad su salud.

Todo inició el 11 de mayo cuando Mamie fue trasladada con ayuda de su madre Nicole Compton a un hospital en Winnipeg, luego de sufrir una emergencia médica que hasta la fecha no han dejado claro cuál fue.

Su situación allí no fue la mejor y la transfirieron a otro centro médico ubicado en Vancouver en donde el 26 de mayo estaba en un balcón del que cayó cinco pisos sufriendo tremendas heridas.

"Todo estamos devastados, en shock, en este momento intensamente difícil", informaron sus padres Rob y Ricole, quienes aseguraron que la han tenido que someter a varias cirugías riesgosas y que actualmente está conectada a una máquina que la tiene “con vida”.

“Su recuperación no es clara, pero está viva y dando signos de mejoría. Tratamos de ir todos los días a apoyarla. Cualquier contribución nos ayudaría, pero esto puede durar un mes o más. Compartiremos su evolución. Gracias por todos vuestros buenos deseos”, añadieron sus progenitores.

Aunque no se ha establecido oficialmente qué le sucedió a su cuerpo con exactitud, los expertos establecieron que al caer desde cinco pisos de altura pudo sufrir traumatismos graves como fracturas óseas (especialmente de cráneo, columna, pelvis y extremidades), lesiones internas (rotura de órganos), hemorragias internas, trauma craneoencefálico, lesiones en la médula espinal, y daños en los órganos vitales que pueden ser potencialmente mortales.