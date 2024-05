Horror | Hallan cuerpo de un joven desaparecido durante un festival de música ¿Qué se sabe?

El pasado 24 y 25 de mayo se celebró en Bogotá el Baum Festival, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven que había asistido al evento. Las autoridades iniciaron la investigación de las causas que pudieron desembocar en su muerte.

Carlos David Ruiz de 25 años había llegado de Valledupar a Bogotá para empezar sus estudios en la Universidad Javeriana. Sin embargo, en Corferias se realizaba un festival de música al que asistió junto a sus amigos sin sospechar que allí encontraría su muerte.

En medio de un evento que reunió conciertos de géneros musicales como el Dance House, Trance y otros Carlos David fue reportado desaparecido por sus allegados el 25 de mayo, quienes iniciaron una búsqueda por toda la capital de la república. Según las primeras versiones el joven estaba en estado de alicoramiento cuando desapareció ante la presencia de sus amigos y en medio de la multitud.

Sobre las 4:00 P.M. del 26 de mayo, un vigilante encontró el cuerpo del joven en un tanque lleno de agua que estaba ubicado a la entrada de Corferias.

Sin embargo, uno de los empleados de Corferias le reveló a la prensa local que el cuerpo del joven fue encontrado en la mañana del sábado y no en el momento en el que afirmaron en el reporte. “Me dijeron: ‘Hay un muerto en Corferias, pero no quieren que lo sepa la Fiscalía ni que lo sepa el periodismo para no tirarse nada’”, afirmó.

“Yo sé que hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho, que por locura o no locura, que por droga o no droga, pero no merecía morir así”, añadió consternado por el suceso.

El trabajador informó además que el joven tendría que haber sido visto, por lo que le parece sospechosa la idea de que nadie haya reportado que se dirigía al lugar en el que fue encontrado: “Para uno llegar a saltar la valla al otro lado lo cogía o vigilancia u operadores de seguridad del evento, es decir, los de logística”, puntualizó.

“Los tanques permanecen cerrados. Lo imposible, lo que tienen que explicar es por qué dicen que subió una escalera y se tiró”, dijo el trabajador.

Tras la investigación los videos de seguridad mostraron al joven caminando por varios minutos, escalando un andamio y lanzándose al tanque en su segundo intento luego de persignarse.