'Imbécil arrogante' ¿Por qué Guillermo del Toro insultó a su compatriota Alfonso Cuarón?

Dos de los mejores directores de cine que ha dado México al mundo han sido conscientes de que la industria los ha unido, pero también podría haberlos separado dada la rivalidad. Sin embargo, los aclamados Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón decidieron hacer gala de un colegaje, aun cuando del Toro llamó “imbécil arrogante” a su compañero.

Ambos directores son acreedores de estatuillas en la industria cinematográfica de Hollywood y su incursión, talento y disciplina les ha otorgado el privilegio de que sus nombres sean reconocidos y respetados en el sector actoral, que les ha dado premios Óscar a la mejor dirección.

Sin embargo, en el pasado, Guillermo del Toro sorprendió con un contundente regaño a su colega Alfonso Cuarón. Un llamado de atención que hasta hace poco se conoció pero que fue lo suficientemente enfático para que este aprendiera la lección.

Sucedió durante el año 2000 cuando Alfonso Cuarón estaba brillando por su trabajo con ‘Y tu mamá también’, y le ofrecieron ser el director de ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkabán’, la tercera película de la aclamada saga de J.K. Rolling, que ya por entonces había acaparado de fanáticos el cine.

Alfonso le comentó a Guillermo del Toro el ofrecimiento que este había tenido: "Sabes, me ofrecieron esta película de Harry Potter, pero es muy raro que me lo ofrezcan. No creo que sea para mí", le dijo a su colega.

Frente a la percepción de una respuesta en la que se subestimaba él mismo o subestimaba la saga, Guillermo del Toro sacudió con una estridente frase de regaño a su amigo: “Espera, espera, espera, ¿dijiste que no habías leído Harry Potter? Eres un imbécil arrogante”.

Esas palabras fueron suficientes para que el director asumiera lo que hasta hoy ha sido catalogado como un éxito en la dirección de las películas de Harry Potter.