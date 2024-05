Britney Spears viajó a México de vacaciones y terminó siendo estafada ¿Qué le sucedió?

Britney Spears volvió a ser tendencia en las redes sociales al relatar que fue víctima de una estafa en México mientras se encontraba paseando de vacaciones en las plazas aztecas.

En un post que subió a sus redes sociales y que después eliminó, la “princesa del pop” reconoció que estuvo en México disfrutando del clima, la cultura y sobre todo las playas, en donde una de las cosas que más disfruta es nadar desnuda y compartirlo en sus plataformas digitales.

Relacionado Novio de Britney Spears tiene 10 hijos y a ninguno le da pensión

Sin embargo, la experiencia no fue del todo buena, pues relató que se aprovecharon de su desconocimiento de los valores y precios de las cosas y le hicieron pagar más del doble de lo que debía: “Una señora me estafó, me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando sólo eran 300”, dijo la artista.

Aun así, puntualizó en su post que fueron más las cosas positivas que sacó de su viaje: “Nadé desnuda en el mar todas las noches a las 3:00 de la mañana. Bebí vino caro y canté en la ducha. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Leí todos los libros del hotel”, relató.

Desde que quedó en libertad de la tutela impuesta por su padre durante 13 largos años, Britney ha presentado un comportamiento en redes sociales que algunos seguidores consideran cuestionable.

Britney Spears ha estado en el centro de la atención pública debido a sus problemas de salud mental y las circunstancias legales que rodean su vida. Ha enfrentado varios desafíos mentales y emocionales a lo largo de los años.

Ha habido informes de que Britney ha luchado con trastornos de salud mental, aunque los detalles específicos no siempre han sido confirmados públicamente. Desde 2008 hasta 2021, Britney estuvo bajo una conservaduría legal, en la que su padre, Jamie Spears, y otros controlaban muchos aspectos de su vida personal, financiera y profesional. Esta situación ha generado mucho debate y atención mediática sobre su bienestar y autonomía.

La presión constante de la fama, las responsabilidades profesionales y la pérdida de control sobre su propia vida debido a la conservaduría han contribuido significativamente al estrés y la ansiedad. Britney ha hablado públicamente sobre sus tensiones y conflictos con miembros de su familia, lo que también ha afectado su bienestar emocional.

La cantante ha usado sus plataformas de redes sociales para expresar sus sentimientos y experiencias, y ha recibido apoyo de muchos seguidores y movimientos como #FreeBritney, que abogaban por el fin de su conservaduría.