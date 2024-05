Salud de Ana Gabriel se complica y será trasladada de urgencias a Miami: La influenza se volvió neumonía

La artista Ana Gabriel informó que su estado de salud se complicó después de lo que fue, en un primer diagnóstico, una influenza que ahora se convirtió en una neumonía. El estado de la cantante ha puesto a sus fans en vilo debido no solo a que tuvo que cancelar conciertos, sino a que su recuperación empeoró.

Hace algunos días, durante un concierto en Chile, la cantante mexicana había expresado que salió del show directo la clínica por molestias en su salud y que tras un chequeo médico le diagnosticaron el virus de la influenza.

Ahora, envió un mensaje en sus redes sociales oficiales en el que aparece físicamente muy afectada con un gorro y doble tapabocas expresando su situación: "Amigos, quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es por lo que vengo maquillada, a urgencias y di positivo a influenza", dijo.

El tour de Ana Gabriel había sido organizado para darle cumplimiento a la celebración de sus 50 años en la escena musical, pero su complicación hizo que suspendiera los shows de Chile y Paraguay.

“Amigos, quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos”, añadió la cantante.

“Les agradezco mucho su comprensión, no me suelten de la mano. Pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”, puntualizó la cantante.

Por lo pronto, sus fans esperan que la recuperación sea óptima para que vuelva a escena. El evento que estaba pactado para Santiago de Chile el 20 de mayo se reagendó para el 7 de junio y el de Asunción, Paraguay será el 11 de junio. Según su calendario, Brasil aguarda por concierto al igual que Colombia.